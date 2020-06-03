Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel çıktı!

Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Konulardan, Editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi'nden Prof. Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN'ın yaptığı Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çıktı
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