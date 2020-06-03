Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel çıktı!

Türkiye Klinikleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Özel Konulardan, Editörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Pediatrik Nöromusküler Hastalıklar Ünitesi'nden Prof. Dr. Aynur Ayşe KARADUMAN'ın yaptığı Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çıktı



Duchenne Musküler Distrofisi: Genel Bilgiler ve Güncel Tedaviler

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Değerlendirmeleri

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi Dozajının Önemi

Erişkin Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Spinal Musküler Atrofi'de Spontan Motor Hareketler

Polinöropatilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Nöromusküler Skolyoz ve Rehabilitasyonu

Nöromusküler Hastalıklarda Solunum Fizyoterapisi

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Oral Motor Fonksiyon Bozuklukları ve Değerlendirmesi

Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Yutma Rehabilitasyonu

D Vitamini ve Nöromusküler Hastalıkların İlişkisi