SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Norveç Sağlık Bakanından tartışma yaratan açıklama: 'İnsanların içki ve sigara içmelerine izin verilmeli'
Göç karşıtı görüşleriyle tanınan Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "insanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli" diyerek tepki çekti
Norveç Sağlık Bakanından tartışma yaratan açıklama: 'İnsanların içki ve sigara içmelerine izin verilmeli'
08 Mayıs 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Norveç'te yeni göreve gelen Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "Bırakın insanları, kırmızı et yesinler, içki ve sigara içsinler" diyerek ülkesinde tartışma yarattı.

BBC'nin haberine göre, göç karşıtı görüşleriyle tanınan popülist siyasetçi Listhaug, Norveç yayın kuruluşu NRK'ye verdiği mülakatta, "Ahlak polisi olmayı ve insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyi planlamıyorum. Niyetim tercihlerde bulunmaları için temel yöntemler hakkında bilgi edinmeleri amacıyla insanlara yardım etmek. İnsanların, istedikleri kadar kırmızı et yemelerine, içki ve sigara içmelerine izin verilmesi gerekli." ifadesini kullandı.

Listhaug, insanların neyin sağlıklı ve sağlıksız olduğunu gayet iyi bildiğini dile getirerek, sigara tiryakilerinin de toplumdan dışlanmış hissettiğini söyledi.

Kendisi de sigara içen Norveç Sağlık Bakanı, "Birçok sigara tiryakisinin toplumdan dışlanmış hissettiğini düşünüyorum. Neredeyse saklanmaları gerekiyormuş gibi hissediyorlar. Bunu aptalca buluyorum. Sigara içmek zararlı da olsa yetişkinler ne yapacaklarına kendileri karar vermeliler." görüşlerini savundu.

Norveç Sağlık Bakanı Listhaug'ın açıklamaları, "kamu sağlığı konusunda fikri olmadığı" eleştirilerine yol açtı.

Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Listhaug'ın yorumlarının kamu sağlığı açısından potansiyel risk taşıdığını ve birçok kişinin bakanın söylediklerine itimat edeceğini kaydetti.

Listhaug'un mensubu bulunduğu sağ görüşlü İlerleme Partisi, Norveç'te Muhafazakar Partinin liderliğindeki koalisyon hükümetinin 4 üyesinden biri konumunda.

Sylvi Listhaug, devlete, terörizm veya yabancı örgüt üyesi zanlıların Norveç vatandaşlığından çıkarılmaları hakkı vermeyi öngören yasa tasarısının parlamentodan geçmesini engelledikleri gerekçesiyle İşçi Partisi ve Hristiyan Demokratları "teröristlerin haklarını" ulusal güvenliğin önüne koymakla suçlamış, bu suçlamanın ardından geçen yıl adalet bakanlığından istifaya zorlanmıştı.

Listhaug, 2016 yılında da "mülteci olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamak için" kurtarma botundan Akdeniz'e atlayarak tartışma yaratmıştı.

Anahtar Kelimeler:

norvec saglik bakani sylvi listhaug

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Londra Maratonu hemşire koşu maratonu Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug osteoporoz Türkiye Osteoporoz Derneği sağlık taraması Dünya Astım Günü Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği ALES ÖSYM lisansüstü Kalp ritmi Dokuz Eylül Üniversitesi Emin Evren Özcan Trakya Üniversitesi Osman Nuri Hatipoğlu astım Hitit Üniversitesi Reha Metin Alkan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.