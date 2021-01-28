Novartis İlaç Türkiye, dünya çapında “En İyi İşveren” ödülünü aldı

Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki başarılarıyla dünyanın saygın kuruluşlarından Top Employers Institute tarafından dünya çapında “En İyi İşveren” ödülünün sahibi oldu.Novartis İlaç, aynı zamanda dördüncü kez üst üste Avrupa ve Türkiye’nin En İyi İşveren’i seçildi. “Yetenek stratejileri, yetenek kazanımı, iş gücü planlaması, işe yeni başlayanların eğitim ve adaptasyonu, yönetici ve çalışan gelişimi, kariyer ve başarı yönetimi, çalışan ödüllendirme, ek fayda sağlama, çeşitlilik ve dahil etme uygulamaları ve şirket kültürü” kriterlerinde başarılı performans sergileyen Novartis İlaç Türkiye, insan kaynakları alanındaki uygulamalarla sektörde lider konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



Novartis İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Avinash Potnis; yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dijitalleşme hayatımızın her alanına hızla yayıldı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Novartis İlaç olarak 2020 yılındaki başarımızı çalışanlarımızın adanmışlığına ve saha ekiplerimizin operasyonel mükemmellik için çalışmasına borçluyuz. Merak eden, ilham veren ve yetkin çalışanların oluşturduğu kurum kültürümüz Türkiye’deki başarımızın temel unsurudur. Liderlik anlayışımız ve yenilikçi İK politikalarımız En İyi İşverenler Enstitüsü tarafından bu yıl Avrupa ve Türkiye’nin yanı sıra dünyada da En İyi İşveren seçilmemizi sağladı”

Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, Novartis İlaç olarak Avrupa ve Türkiye’den sonra dünya çapında da En İyi İşveren ödülü aldıkları için gurur duyduklarını belirterek, ekledi: