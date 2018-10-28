NTV'den yeni sağlık programı: eN Sağlıklı Sohbetler

Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’un moderatörlüğünde NTV spikeri Burcu Kaya’nın sunacağı programda üniversiteden öğretim üyeleri, alanında isim yapmış kişiler konuk olarak katılacak.
Prof.Dr.Alper Cihan ve Prof Dr. Hasan Aydın’ın konuk olacağı programın ilk bölümünde zihin ve beden algısı ilişkisi konuşulurken, kadın ve erkeklerde bu algının farklılığına vurdu yapılıyor.
NTV'de yayınlanacak program her hafta pazar günü saat 19:00 da ekralarda olacak.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA
|30/10-04/11
|28.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|31/10-04/11
|4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|31/10-04/11
|44. Ulusal Hematoloji Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA