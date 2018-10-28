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NTV'den yeni sağlık programı: eN Sağlıklı Sohbetler
Sağlıktan yaşama tüm konuların ele alınacağı eN ‘Sağlık’lı Sohbetler’de sağlık ve yaşama dair tüm konular uzman konuklarla masaya yatırılıyor
NTV'den yeni sağlık programı: eN Sağlıklı Sohbetler
28 Ekim 2018 -
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Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy’un moderatörlüğünde NTV spikeri Burcu Kaya’nın sunacağı programda üniversiteden öğretim üyeleri, alanında isim yapmış kişiler konuk olarak katılacak.

Prof.Dr.Alper Cihan ve Prof Dr. Hasan Aydın’ın konuk olacağı programın ilk bölümünde zihin ve beden algısı ilişkisi konuşulurken, kadın ve erkeklerde bu algının farklılığına vurdu yapılıyor.

NTV'de yayınlanacak program her hafta pazar günü saat 19:00 da ekralarda olacak.

 


 

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