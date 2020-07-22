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Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada
Koronavirüsle mücadelede son durum Meclis Sağlık Komisyonu'nda masaya yatırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, aktif vaka sayısının azaldığını ve nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye'nin dünyada 53'üncü sırada olduğunu söyledi.
Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada
22 Temmuz 2020 09:39 - TRT Haber
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Meclis'te koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda salgına ilişkin hem dünya hem de Türkiye'deki son rakamlar paylaşıldı.

Sağlık Bakan Yardımcıları, "maske ve sosyal mesafe kuralı"nın altını çizdi.

Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, virüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Meşe, koronavirüsle mücadelede en önemli kalkanın sosyal mesafe olduğunu hatırlattı.

Aktif vaka sayısının azaldığına dikkat çeken Meşe, nüfus başına düşen vaka sayısı değerlendirildiğinde Türkiye'nin 53'üncü sırada olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. 7 milyon 662 kişinin HES kodu ile seyahat ettiği notunu aktardı. 

45 binden fazla sağlık çalışanı istihdam edildi

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir de sağlık çalışanlarının atamalarına ilişkin rakamları milletvekilleri ile paylaştı.

Her yıl 10 bin doktor ataması yapıldığını söyleyen Eldemir, 35 bin de hekim dışı istihdam yapıldığını söyledi.

Toplam istihdam rakamının bu yıl 45 bini geçtiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus turkiye maske sosyal mesafe saglik calisani

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