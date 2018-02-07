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Numune Hastanesi ağustos ayında taşınıyor
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ne zaman taşınacağıyla ilgili tartışmaya son noktayı koydu.
Numune Hastanesi ağustos ayında taşınıyor
07 Şubat 2018 - Hürriyet
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Demircan, Hürriyet Ankara’ya, Numune Hastanesi’nin, Başkent’te yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şehir Hastanesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte ağustos ayında taşınacağını açıkladı. Bakan Demircan, “Biliyorsunuz, Şehir Hastanemizin yapım çalışması sürüyor. Yakında tamamlanıp hizmete alınacak. O çerçevede Numune Hastanesi’ni de oraya taşıyacağız. Bu ne zaman gerçekleşir? Haziran, temmuz diye düşünmüştük ama herhalde ağustos ayını bulacak” dedi. 

YERİNE BUTİK HASTANE OLABİLİR

Demircan, kapatılıp taşınacak Numune Hastanesi’nin yerine ne yapılacağı sorusuna karşılık da, “Şu anda bir karar vermiş değiliz. Orası konum olarak çok önemli bir yer. Bir karar vermedik ama biliyorsunuz şehir hastanelerinin yanında kent merkezlerinde butik hastaneler oluşturma düşüncemiz de var, belki butik hastane yapılabilir. Butik hastanelerde belli sağlık hizmetleri verilecek ama sağlık açısından asıl önemli operasyonel hizmetler şehir hastanelerinde olacak” diye konuştu.

BÖLGELERE DENGELİ DAĞILMALI

İstanbul gibi Ankara’da da şu anda hastanelerin bölge olarak belli merkezlerde yoğunlaştığına da dikkat çeken Demircan, “Bu hastanelerin kent içinde dengeli dağılması gerekiyor. Butik hastane planlamalarımızda bunun üzerinde de duruyoruz” dedi.

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