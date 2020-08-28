Numune ve Yüksek İhtisas Hastaneleri yeniden faaliyete geçebilir

MEDİMAGAZİN - Avrupa'nın en büyük hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılmasının ardından başkentte bulunan 6 hastane kapatılmıştı. Tüm personeliyle birlikte şehir hastanesine taşınan hastanelerden Numune ve Yüksek İhtisas Hastaneleri Covid-19 ile mücadele için yeniden kapılarını açacak.

Medimagazin'in ulaştığı bilgiye göre, son dönemde Ankara'da yaşanan vaka artışı sebebiyle bu iki hastanenin yeniden faaliyete açılması gündemde.

PANDEMİ HASTANESİ OLACAKLAR

Yüksek İhtisas Hastanesi 2019 şubat ayında, Sıhhiye’de bulunan tarihi Numune Hastanesi ise üç ay sonra mayıs ayında kapatılmıştı. Ancak pandemi sürecinde diğer hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için yeniden açılması planlanıyor.

Alınan bilgiye göre yeniden açılması planlanan Ankara Numune Hastanesi Ankara Hastanesine, Yüksek İhtisas Hastanesi ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GEAH) bünyesinde olacak.