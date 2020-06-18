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18 Haziran 2020 10:08
Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, koronavirüse yakalandı
Ayrıntılar geliyor...
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