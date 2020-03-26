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O eczaneden ikinci ölüm haberi geldi...
İSTANBUL Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray'ın (89) ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69) de hayatını kaybetti.
O eczaneden ikinci ölüm haberi geldi...
26 Mart 2020 08:52 - Hürriyet
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İSTANBUL Beyoğlu'ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray'ın (89) ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69) de hayatını kaybetti.

Giray'ın hayatını kaybetmesinin ardından koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. İhsan Giray'ın doktor oğlu Serdar Giray ise koronavirüs iddiasını yalanlamıştı.

Melis Eczanesi'nde çalışan Özdemir ise solunum rahatsızlığı nedeniyle önceki hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Daha önceden de kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir, tedavilere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Özdemir vefatının ardından Çekmeköy'de toprağa verildi. İhsan Giray'ın ve Ekrem Özdemir'in vefatı akıllara koronavirüs şüphesini getirdi. Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

melis eczanesi ihsan giray ekrem ozdemir koronavirus

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