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O fotoğrafın kahramanları konuştu: Kulağımız ambulans sesinde, gözümüz yoldaydı'
İZMİR’i vuran 6.6’lık depremin ardından 'Acil' butonuna basılan Ege Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde gelecek yaralıları, ayakta beklerken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktorlar ve hemşireler, o fotoğrafın ardında yaşananları DHA'ya anlattı.
O fotoğrafın kahramanları konuştu: Kulağımız ambulans sesinde, gözümüz yoldaydı'
02 Kasım 2020 10:46 -
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İZMİR-Seferihisar ilçesi açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.6’lık deprem Türkiye'nin yüreğini yakarken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altına kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Depremin hemen ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çekilip, sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ise, mart ayından bu yana koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının fedakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.  

Gelecek yaralıları, acil serviste bekleyen sağlık çalışanlarının görüldüğü fotoğrafın arkasındaki yaşananları, o karede yer alanlar anlattı.

Bazıları nöbet bitimi olmasına rağmen evine gitmeyen bazıları da yıllık iznini kesip gelen sağlık çalışanlarından Dr. Yusuf Ali Altuncu, “Bizim için zor bir geceydi. Oldukça yoğun biçimde yaralı karşılamak durumunda kaldık. Kıdemli olarak ben hastaları karşılamak için kapıya çıktım. Farklı ekipler oluşturduk. Kötü durumda olanlar acil bölümlere alındı. Hastanenin cerrahi, dahiliye diğer bölümlerinden arkadaşlar destek olmak için geldiler. Çok hareketli bir gece oldu. Depremin ardından saat 00.00’a kadar 140 civarında yaralı karşıladık. Afetlerde genelde bilinenin aksine iyi durumda olan hastalar gelir. Kaynaklarımızı doğru kullanmak için kapıda ‘triyaj’ dediğimiz sınıflamayı yapmak durumundayız ki durumu acil olanlara daha çabuk yardımcı olabilelim. Kapıda bulunma amacımız triyaj denilen sınıflamayı yapmaktı. İçeride farklı alanlar ve ekipler vardı. Organize olmuş donanımlı arkadaşlar vardı ve amacımız hastaları doğru birimlere yönlendirmekti. Yapmamız gereken şeyi yaptığımız için ödüllendirilmemize gerek yok, tek istediğimiz saygı” dedi.

‘KULAĞIMIZ AMBULANS SESİNDE GÖZÜMÜZ YOLDAYDI’

Acil Tıp Anabilim Dalı’nda asistan olarak görev yapan Dr. Büşra Sapmaz da, “Deprem günü resütasyon alanındaydık. Çok zor bir gündü. Tüm hastanedeki sağlık emekçileriyle birlikte yaralılara müdahale ettik. Hastanede çeşitli afet planlamaları yapılıyor ama bunu tecrübe etmek çok zordu. Umarım yaralılar bir an önce şifa bulur ve enkaz altındaki kişilerden de bir an önce haber alınır” diye konuştu.

Hemşire Uğur Taktuk, “Bizler için çok zordu. Kaos ortamı vardı. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızı o gece karşıladık. Kulağımız ambulans sesinde gözümüz yoldaydı” dedi.

Anahtar Kelimeler:

izmir ege universitesi hastanesi acil servisi

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People
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1) vatandaş (esnaf)
02.11.2020 11:01:50
Bu ülkenin bir vatandaşı bir bireyi olarak öncelikle ülkemizin başı sağolsun tüm ülkemize başta izmirimize geçmiş olsun dileklerimi sunarım. Allah bu sağlık çalışanlarından razı olsun doktorundan hemşiresi ne sağlık memurlarından tüm çalışanlar doğumdan ölüme kadar hep varlar ya diyorlar ya gerçekten doğru söylemişler.salginda zaten görüyoruz ölümüne mücadele ediyorlar .depremlerde selde savaşta sınırda hele ki darbe gecesinde öyle bir çalıştılar ki , bütün doğal afetlerde bu arkadaşlar var Allah başımızdan eksik etmesin saygı ve hürmetlerimizle

Bu yıl gerçekten sağlık çalışanlarının yılı ilan edilmelidir.salginda görüyoruz şimdi ise depremde nasıl çalışıyorlar görüyoruz bundan once Elazığ da Giresun'da Malatya da Van'da vb yerlerde yardıma koşuyorlar hastanelerde yüzlerce yaralıların yardımına göreve gidiyorlar kendilerine bu ülkenin bir vatandaşı olarak çok ama çok teşekkür ediyorum sağolsun lar varolsunlar

Bu sağlık çalışanları na yapılan şiddete hakaretleri lanet ediyorum salgın başta olmak üzere şimdi ise depremde nasıl çalıştıklarını görüyoruz nasıl olurda bu kişilere saygısızlık yapılır anlamıyorum kendi canları yok sayıp enkazlarin altına girip yaralılara müdahale ediyorlar gerçekten takdire şayan alkışları sonuna kadar hak ediyorlar.hemsiresi doktoru sağlık memuru afad i itfaiye yi umkecileri Kızılay'ı ,askerlerimizi ,polislerimizi vbvb ellerim patlarcasina buradan alkisliyorummm
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