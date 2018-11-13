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Obez ambulansı 162 kilodaki hastanın imdadına yetişti
KAYSERİ'de solunum yetmezliği bulunan ve kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen 162 kilodaki Zülfiye Ulaş'ın (58) yardımına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri koştu. Ulaş, ekipler tarafından sedyeyle evden çıkarılarak obez ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Obez ambulansı 162 kilodaki hastanın imdadına yetişti
13 Kasım 2018 - DHA
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Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde oturan 162 kilo ağırlığındaki Zülfiye Ulaş rahatsızlandı. Solunum yetmezliği bulunan Ulaş, kilosundan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince, yakınları 112 Acil'e haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zülfiye Ulaş için evine obez ambulansı gönderdi. Sağlık ekibi tarafından sedyeyle evden çıkarılan Ulaş, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

5 yıldır Kayseri'de 120 kilo ve üstü kişilere hizmet veren ambulans, özel donanımlı sedyesi ve hastalara göre tasarlanan müdahale setleri ile hem obez hastalara hem de sağlık personeline büyük kolaylıklar sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:

112 acil obez ambulans zulfiye ulas

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