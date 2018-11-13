Obez ambulansı 162 kilodaki hastanın imdadına yetişti

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde oturan 162 kilo ağırlığındaki Zülfiye Ulaş rahatsızlandı. Solunum yetmezliği bulunan Ulaş, kilosundan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince, yakınları 112 Acil'e haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zülfiye Ulaş için evine obez ambulansı gönderdi. Sağlık ekibi tarafından sedyeyle evden çıkarılan Ulaş, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

5 yıldır Kayseri'de 120 kilo ve üstü kişilere hizmet veren ambulans, özel donanımlı sedyesi ve hastalara göre tasarlanan müdahale setleri ile hem obez hastalara hem de sağlık personeline büyük kolaylıklar sağlıyor.