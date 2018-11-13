Obez ambulansı 162 kilodaki hastanın imdadına yetişti

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Belsin semtinde oturan 162 kilo ağırlığındaki Zülfiye Ulaş rahatsızlandı. Solunum yetmezliği bulunan Ulaş, kilosundan dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyince, yakınları 112 Acil'e haber verdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Zülfiye Ulaş için evine obez ambulansı gönderdi. Sağlık ekibi tarafından sedyeyle evden çıkarılan Ulaş, ambulansla Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
5 yıldır Kayseri'de 120 kilo ve üstü kişilere hizmet veren ambulans, özel donanımlı sedyesi ve hastalara göre tasarlanan müdahale setleri ile hem obez hastalara hem de sağlık personeline büyük kolaylıklar sağlıyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA