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Obezite araştırmacısı doktor obezitenin aşı ile önlenebileceğini duyurdu
Obezite üzerine yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gören ve birçok buluşa imza atarak ödüller kazanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mikroplara bağlı gelişen obezitenin aşı ile önlenebileceğini yaptığı çalışmalar sonrası duyurdu
Obezite araştırmacısı doktor obezitenin aşı ile önlenebileceğini duyurdu
02 Ekim 2018 - İHA
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Obezite üzerine yaptığı çalışmalarla büyük ilgi gören ve birçok buluşa imza atarak ödüller kazanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mikroplara bağlı gelişen obezitenin aşı ile önlenebileceğini dünyaya duyuran ilk Kıbrıslı Türk bilim insanı unvanı ile ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılacak olan Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında farklı dallarda isimlerin bulunduğu Tıp Alanında “Zirvedeki Kıbrıslı Türkler” bölümünde yer aldı. 

Bu mikroplar çocuklarda obeziteye neden oluyor 
Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ, yaptığı araştırmalarda Adenovirus 5 ve Adenovirus 36 adı verilen mikropların çocuklarda obeziteye neden olduğunu kanıtladı. Adenovirus 5’in çocuk obezitesiyle ilişkisini dünyaya bildiren ilk araştırmacı olan Prof. Dr. Şanlıdağ, deney hayvanlarındaki çalışmalarıyla Adenovirus 36’nın sıçanlarda yağ birikimine neden olduğunu ve bunun aşı ile önlenebileceğini saptadı. Böylelikle mikroplara bağlı obezitenin aşı ile önlenebileceğini dünyaya duyuran ilk bilim insanı oldu. 

Çalışmaları ‘Teknoloji ve Tasarım 8’ kitabında kullanılacak 
Mikropların neden olduğu obezite üzerine yürüttüğü araştırmaları bilim dünyasına kazandırmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, çalışmalarının ortaokullarda öğretmen kılavuzu olarak kullanılacak olan Teknoloji ve Tasarım 8 kitabında örnek olarak yer almasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Uzun soluklu bir ekip çalışması sürdürdüklerini ve bunun gençlere örnek olmasını istediklerini dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Tıpta pek çok alanda keşfedilen yeni tanı ve tedavi yöntemleri çağın en önemli gelişmeleri olmaya devam edecektir. şüphesiz, gelecek nesiller bu gelişmeleri çok daha da ileriye taşıyarak bu alanda önemli rol oynamayı sürdüreceklerdir. Yürüttüğümüz bu çalışmalarla yer aldığım öğretmen kılavuzu olarak hazırlanan Teknoloji ve Tasarım kitabında Tıp Alanında Zirvedeki Türkler listesinde yer almamın gençlere örnek ve teşvik edici olmasını ümit ediyorum” dedi. 

TUBİTAK proje sonuçları Mikrobiyoloji Kongresi’nde açıklanacak 
Adenovirüs 36 adı verilen mikrobun insan kökenli yağ dokusu mezenkimal kök hücrelerini enfekte edebilme kapasitesini, bu hücrelerde meydana gelen değişiklikleri ve hücrelerin verdiği yanıtınların araştırıldığı bir TUBİTAK projesini tamamladıklarını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, proje sonuçlarının 4-8 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Mikrobiyoloji Kongresi’nde açıklanacağını söyledi. 

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obezite zirvedeki kibrisli turkler

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