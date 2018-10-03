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Obezite cerrahisi uzmanı: 'Türkiye'nin obezite tedavi başarısı Türkiye'ye döviz getiriyor.'
Türk cerrahların obezite ameliyatlarındaki başarısının ünü sınırları aşarken, dünyanın dört bir yanından gelen yurt dışı hastaları Türkiye’ye hem döviz getiriyor hem de esnafın yüzünü güldürüyor. Yaklaşık 20 farklı ülkedeki gurbetçi ve yurt dışı hastalarını ameliyat eden Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Hastalar döviz cinsinden yaptıkları alışverişler ile konaklama sektöründen küçük esnafa kadar iç ekonomiyi canlandırıyor" dedi.
Obezite cerrahisi uzmanı: 'Türkiye'nin obezite tedavi başarısı Türkiye'ye döviz getiriyor.'
03 Ekim 2018 - İHA
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Dünyada saç ekiminde önde olan Türkiye, estetik ameliyatlar ve obezite cerrahisiyle de adından söz ettirmeye başladı. Türkiye’nin obezite cerrahisindeki başarısı sınırları aştı. Avrupa, Amerika, Kanada, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri'nden gelen hastalar, Türk cerrahlar tarafından gerçekleştirilen mide küçültme ameliyatlarıyla sağlıklarına kavuşuyor. 
Ülkemizi son dönemde obezite cerrahisi için tercih eden yurt dışı hastaları, sağlık turizmine olan katkısının yanında döviz kurlarındaki artış sebebiyle ekonomiye de katkı sağlıyor. Dünyanın birçok ülkesinden hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, döviz kurlarındaki artış nedeniyle satın alma gücü artan yurt dışı hastalarının operasyon öncesi ve sonrasındaki harcamalarıyla Türkiye’nin iç ekonomisini canlandırdıklarını söyledi. 
Op. Dr. Ergenç, yurt dışı hastalarının ameliyat oldukları şehirdeki AVM’den, kuaförüne, güzellik salonlarından, esnaf çarşılarına kadar her çeşit alışverişi yaparak ülkelerine döndüğünü söyledi. Türk cerrahlarının adının her geçen daha da duyulmasının yabancı hasta sayısındaki artışa yol açtığını kaydeden Op. Dr. Ergenç, “Obezite ameliyatları için gelen hastalar, sağlık turizminin yanı sıra Türk esnafına da katkıda bulunuyor. Yurt dışı hastalarının, Türkiye'de geçirdiği zaman diliminde döviz kurlarındaki artış nedeniyle daha fazla alışveriş yaptıklarına şahit oluyoruz. İyileşme süresinin dışında daha fazla konaklama geçirdiklerini ve bu sürede farklı alışveriş ihtiyaçlarını bütün ihtiyaçlarını ülkemizde giderdiklerini görüyoruz" dedi. 
Kilolarından kurtulup, sağlıklı bir yaşama adım atmak için ülkemize gelen obezite hastalarının, kozmetik ve güzellik sektörlerinde de yüksek miktarda harcama yaptıklarını ifade eden Ergenç, "Hasta memnuniyeti odaklı, ilgili ve kaliteli bir sağlık hizmeti alan yurt dışı hastası, taburcu olduktan sonra güzellik ve bakım merkezlerine uğramadan ülkesine geri dönmüyor. Özellikle kuaför ve güzellik salonlarını da tercih eden hastalar, gerçek bir değişim yaşayarak ülkelerine dönüyor" diye konuştu. 

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