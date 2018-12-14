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Obezite merkezleri faaliyetlerine başladı: Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu obezite merkezleri faaliyetlerine başladı
Obezite merkezleri faaliyetlerine başladı: Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi
14 Aralık 2018 -
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Sağlık düzenlemeleri ile gündeme gelen obezite merkezleri çalışmalarına başladı. Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Obezite Merkezi 10 gün sürelik programı ile faaliyetlerine başladığını duyurdu. 

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü obezite merkezi faaliyetlerini şu şekilde duyurdu: 

Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi tarafından yüksek katılımla gerçekleştirilen birinci modülümuz devam ederken ikinci modül olan grup oluşturma ve eğitim süreçlerini yoğun istekli danışmanlarımızla basarı ile sürdürmekteyiz. İlk gurubumuz olan 24 kişilik “parlayan yıldızlar” isimli gurubumuz full katılımla oldukça ilgili bir şekilde eğitimlerini tamamlayarak modül 3’e geçtiler; bu modüldeki eğitim 10 gün sürecek olup sonrasında haftalık toplantılar ile devam edilecek. Katılım oldukça fazla ve yeni oluşturulacak grup üyeleri sabırsızlıkla eğitim modüllerinin başlamasını beklemekte.

Anahtar Kelimeler:

trabzon kanuni egitim ve arastirma hastanesi trabzon il saglik

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