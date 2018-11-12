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Obezite merkezleri için standartlar belirlendi: Multidisipliner yaklaşım ile kombine hareket
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü obezite merkezlerinin açılması,tescil edilmesi, çalışma usul ve esasları hakkında yayımladığı genelge ile obezite merkezlerinin standartlarını açıkladı
Obezite merkezleri için standartlar belirlendi: Multidisipliner yaklaşım ile kombine hareket
12 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN- Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla "Obezite tedavi
merkezlerinin yaygınlaştırılması" eylemi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı içinde de yer aldı.

Bu eylem kapsamında yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezleri açılması öngörüldü. 

Obezite merkezleri kuruluyor ! 

Obezite merkezlerinin işleyişinde belirlenen programı paylaşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastalık sağlık taramasını, hastanın bilinç değişimi ve multidisipliner yaklaşım ile  hastaya yaklaşımın detaylarını açıkladı. 

Hedeflenen kiloyu korumanın öneminin belirlendiği genelgede hastanın öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturmasını sağlamak da ön plana çıkarıldı. 

 Obezite cerrahisi uzmanı: 'Türkiye'nin obezite tedavi başarısı Türkiye'ye döviz getiriyor.'

Obezite merkezlerinin asgari personel standardı olarak belirlenen Halkla Ilişkiler Görevlisi (Koordinatör), Hasta Kayıt ve Danışma Görevlisi, Hemşire, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologun yanında "ihtiyaç halinde; endokrin, ortopedist, kadın doğum uzmanı, dennatolog, nöroloji, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalı kları ve gerekli olabilecek diğer branşlarda uzman konsültan hekimlere ulaşabilme imkanı olmalıdır." denildi. 

Genelgenin tam metni 

Anahtar Kelimeler:

obezite merkezleri saglik bakanligi

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