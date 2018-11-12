Obezite merkezleri için standartlar belirlendi: Multidisipliner yaklaşım ile kombine hareket

MEDİMAGAZİN- Obezitenin tedavisinde etkin ve sürdürülebilir mücadelenin uygulanması amacıyla "Obezite tedavi

merkezlerinin yaygınlaştırılması" eylemi Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük icraat Programı içinde de yer aldı.

Bu eylem kapsamında yeni bir tıbbi uygulama veya tedavi şekli olmayan sadece obezite hastalarına multidisipliner bir yaklaşım ve kombine hareket sistematiğini öngören bir modelin uygulanmasını sağlamak, başarılarını görmek, konuyla ilgili deneyimli ekipler yetiştirerek gelişen örnekleri ülke geneline yaygınlaştırmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları bünyesinde Obezite Merkezleri açılması öngörüldü.

Obezite merkezlerinin işleyişinde belirlenen programı paylaşan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hastalık sağlık taramasını, hastanın bilinç değişimi ve multidisipliner yaklaşım ile hastaya yaklaşımın detaylarını açıkladı.

Hedeflenen kiloyu korumanın öneminin belirlendiği genelgede hastanın öğrenmiş olduğu bilgileri çevresine yayarak çevresel bir değişim ve farkındalık oluşturmasını sağlamak da ön plana çıkarıldı.

Obezite merkezlerinin asgari personel standardı olarak belirlenen Halkla Ilişkiler Görevlisi (Koordinatör), Hasta Kayıt ve Danışma Görevlisi, Hemşire, Fizyoterapist, Diyetisyen ve Psikologun yanında "ihtiyaç halinde; endokrin, ortopedist, kadın doğum uzmanı, dennatolog, nöroloji, üroloji, çocuk sağlığı ve hastalı kları ve gerekli olabilecek diğer branşlarda uzman konsültan hekimlere ulaşabilme imkanı olmalıdır." denildi.

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