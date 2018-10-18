Obezite mücadelesinde multidisiplinle çalışan kadro yüzde 100 başarı hedefliyor

Hastaneden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının obeziteye karşı başlattığı mücadele kapsamında Türkiye genelinde açılan 5 pilot merkezden birisinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer aldığı belirtildi.

Obezitenin ekonomiye maliyetinin yıllık 20 milyar lira olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu hastalığa karşı etkin tedavi için uzmanlardan oluşan ekibin ortak çalışma gerçekleştirdiği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Obezite Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeynep Tüzün, vücut kitle endeksi 30 ve üzeri olan hastaları merkezlerine kabul ettiklerini aktardı.

Merkezlerinde hastaların yaşam biçimlerini değiştirerek başarıya ulaşmaya çalıştıklarına değinen Tüzün, şöyle devam etti:

"Altı modülden oluşan tedavi süreci sonunda yüzde 100'e yakın başarı hedefliyoruz. Birinci modülde koordinatörle görüşen hasta tedaviyi kabul ettikten sonra yaşam koçu, diyetisyen ve psikologla görüşmeye alınıyor. Bu modülde hastalarımızın, yaşamları boyunca onları obeziteye iten psikolojik sebepleri araştırılıyor. Ardından küçük bir check-up'tan geçiriliyorlar. Burada obeziteyi tetikleyen fizyolojik veya biyolojik bir sebep var mı araştırılıyor. Hastalarımız yapılan tarama sonrasında dahiliye uzmanı tarafından değerlendiriliyor. Üçüncü modülde, hastalarımızı grup terapisine alıyoruz. Burada hastalarımızın motivasyonunu artırarak, bilinç değişimi yapıyoruz. Ardından diğer modüllerle adım adım kilo verme yolculuğumuz başlıyor."

Tüzün, fazla kilolara adeta savaş açtıkları merkezlerinde şu anda 90 hastanın aktif olarak tedavi sürecine devam ettiğini belirtti.