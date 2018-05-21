Obezite tedavisinde 'D vitamini' desteği şart

D vitamini takviyesinin insan sağlığı için faydaları saymakla bitmiyor. Kas ve kemik gelişiminden, çocuklarda büyüme ve gelişmeye, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinden kanser tedavisine insan vücudu için birçok etkiye sahip olan D vitamini obezite tedavisinde de oldukça önem taşıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017” sonuçlarına göre ülkemizde kadınların yüzde 20,9’una, erkeklerin ise yüzde 13,7’sine obezite tanısı konmuş durumda. Toplamda ise Türkiye’de obezite oranı %17. 22 Mayıs Dünya Obezite Günü’nde obezite tedavisinde D vitamininin önemini açıklayan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rüştü Serter, “Obezite, vücutta ve dolayısı ile dokularda yağ miktarının aşırı birikmesi ile tanımlanan bir hastalıktır. D vitamini ise yağda eriyen bir vitamin olup daha çok yağ dokularında depolanır. Güneşten ve gıdalardan zaten sınırlı alınan D vitamininin obez bireylerde çok fazla artan yağ dokusunda birikmesi sonucu kanda vitamin düzeyleri düşer. Ayrıca yağlanan karaciğerde D vitamininin aktif hale çevrilmesi azalır ve biyoyararlanım düşer. Obez kişilerdeki düşük güneşlenme eğilimi de D vitamini eksikliğine neden olur. Öte yandan D vitamini, şeker metabolizması üzerine etkili olan insülin hormonunun salındığı beta hücrelerinin korunmasında ve yenilenmesinde aktif rol oynar. D vitamini düşüklüğünde insülinin dokulara etkisi de azalır ve insülin direnci daha kolay gelişir. Obez bireylerde D vitamini düzeylerinin ideal seviyelerde tutulması hem D vitamini eksikliğinin olumsuzluklarını ortadan kaldırır ve hastanın genel durumunu düzeltir hem de obezite tedavisinin daha etkin yapılmasına yardımcı olur.” dedi.

D vitamini Obezite Tedavisinde Başarıyı Artırıyor

Prof. Dr. Serter, araştırmalara göre bazı besin ögelerinin vücutta yağlanmayı azaltarak kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olduklarını, bunlardan birisinin de D vitamini olduğunu ifade etti. Obezite tedavisinin en önemli iki ögesinin kalori alımının azaltılması ve egzersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Serter, “Besin alınımının azaltılması ise vitamin eksikliğini artırabilmektedir. Bunların başında da D vitamini eksikliği gelir. Öte yandan sağlıklı egzersiz yapabilmek için yeterli D vitamini düzeylerine ihtiyaç duyulur. D vitamini eksikliğinde kemik, kas ağrıları ve güçsüzlüğü ile beraber genel halsizlik ortaya çıkar. Obezite tedavisinde hastaların kan değerlerine göre vitamin D ilavesi yapılması, zayıflama programının açık havada fiziksel aktiviteyle desteklenmesi tedavi başarısını artırmaktadır.” açıklamasını yaptı.

Obezite Tedavisinde Yeterli Düzeyde D vitamini Desteği Şart

Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi obez bireylerde de kanda D vitamini düzeylerinin ideal seviyede tutulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Rüştü Serter, “Obezite kronik bir hastalık olup D vitamini eksikliği ile seyreder. Tedavi için sürekli D vitamini idame desteği gerekir. Kanda 30 ng/ml’nin altı D yetersizliği olarak kabul edilirken ideal kan düzeylerinin 50-80 ng/ml düzeylerinde olması istenir. D vitamini bilinçsiz kullanıldığında vücutta aşırı birikerek intoksikasyona yol açabilir. Bu sebeple D düzeyleri düşük olan bireylerde uygulanacak olan yüksek doz yükleme tedavisini hastanın özelliklerine göre hekim düzenlemelidir. D vitamini düzeylerinin düşmesini engelleyecek idame dozları ise destek ürünleri ile alınabilir. Obez bireyler günlük 1500-2000 ünite kadar idame D vitamini kullanmalıdır. Son dönemlerde sprey formu gibi kullanımı kolay, katkı maddesi ve BHA içermeyen D3 vitaminleri tercih edilmektedir. “dedi.