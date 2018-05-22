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Obeziteyle mücadeleyi 'Obeziteye Meydan Okuyanlar' anlattı
AA'nın deneyimli sağlık muhabiri Karaaslan'ın, obeziteyle mücadele eden 8 kişinin hayat hikayesine ve uzman doktorların bilgilerine yer verdiği "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabı okuyucularla buluştu.
Obeziteyle mücadeleyi 'Obeziteye Meydan Okuyanlar' anlattı
22 Mayıs 2018 -
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Anadolu Ajansının (AA) deneyimli sağlık muhabiri Yeşim Sert Karaaslan'ın, obeziteyle mücadele eden 8 kişinin hayat hikayesine ve alanında uzman doktorların konuya ilişkin bilgilerine yer verdiği "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabı okuyucularla buluştu.

Danimarka Büyükelçiliğinde Avrupa Obezite Günü dolayısıyla Novo Nordisk firmasının katkılarıyla düzenlenen toplantıda Sert Karaaslan'ın derlediği ve yazdığı "Obeziteye Meydan Okuyanlar" isimli kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Karaaslan, obezite ile anne ve babasının yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla tanıştığını anlattı. Anne ve babasının sağlığına kilo vererek kavuştuğunu söyleyen Karaaslan, hayatta hiçbir başarının tesadüf olmadığını, kilo vermenin de meslekte kazanılan başarıların da çalışarak, mücadele ederek var olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının ve yöneticilerinin desteğiyle sağlık haberciliğinde uzmanlaştığını, 21 yıldır gazetecilik yaptığını belirten Karaaslan, "Sağlık haberciliğinde bu yaşadığım tecrübelerle birilerine şifa bulmak haddim değil ama yol göstermeye çalışmak, birilerinin yaşadığı sıkıntıları başkalarının yaşamaması için belki kılavuz olmak amacıyla bir kitap hazırlamak istedim." diye konuştu.

Kitabın iki bölümden oluştuğunu söyleyen Sert Karaaslan, ilk bölümde bilim insanlarının konuyla ilgili çalışmalarına yer verdiğini, ikinci bölümde ise obeziteyle mücadele eden 8 kişinin yaşam hikayesinin yer aldığını söyledi.

"Kitap kahramanlarımız hiçbir sansür uygulamaksızın bütün duygularını, bütün mücadelelerini, yaşamlarında neler hissettiklerini anlattılar." diye konuşan Sert Karaaslan, kitabında Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Aşık Veysel, Mevlana başta olmak üzere şairlerin ve düşünce adamlarının şiirlerine ve dünya edebiyatının önemli yazarlarının hikayelerinden örneklere yer verdiğini belirtti.

Obez olan insanların ötekileştirildiğini belirten Sert Karaaslan, Türkiye'de ve dünyada obezitenin her geçen gün artması dolayısıyla mücadele etmenin çok önemli olduğunu, kitabın da bu mücadeleye bir nebze de olsa katkı sağlamasını diledi.

Toplantıda, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Volkan Demirhan Yumuk, Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, Danimarka Büyükelçisi Svend Olling ve Novo Nordisk Banec Kurumsal Başkan Yardımcısı Emil Kongshoj Larsen de birer konuşma yaptı.

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