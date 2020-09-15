Obstrüktif uyku apnesi sendromuna sahip kişiler Covid-19’u daha şiddetli geçirebilir

Obstrüktif uyku apnesi bilindiği üzere, uyku sırasında kaslar zayıfladığında solunum yollarının tamamen veya kısmen tıkanması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Uyku Tıbbi İncelemeleri dergisinde yayınlanan makale de, virüsün bu rahatsızlığa sahip olanlar üzerindeki etkisini daha çok araştırma ve halihazırda teşhis edilmemiş olanları da tespit etmeye yönelik ihtiyacı vurguluyor.

Covid-19 ve obstrüktif uyku apnesi ile ilgili az sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen, yoğun bakıma başvuran birçok hastanın obstrüktif uyku apnesi sendromuna sahip olduğu ve bu durumun diyabetik hastalarda diğerlerinden bağımsız olarak artan bir risk oluşturduğu öne sürüldü.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan diyabet hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, obstrüktif uyku apnesi tedavisi görenlerin hastaneye yattıktan sonraki yedinci günde 2,8 kat fazla fazla ölüm riskine sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, obezite oranları ve diğer ilgili risk faktörlerinin (diyabet, hipertansiyon vs) artmasıyla, obstrüktif uyku apnesi oranlarının da artış gösterdiğine inanıyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Michelle Miller, Covid-19’un oksidatif stresi ve inflamasyonu artırması ve bradikinin yolları üzerinde etkileri olması nedeniyle bunların tümünün obstrüktif uyku apnesi hastalarını da etkilediği görüşünde. Dr. Miller ayrıca, obstrüktif uyku apnesi hastalarının Covid-19 için ekstra risk taşıdıklarını, bu hastaların tedaviye uyup uymadığından emin olunması gerektiğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin de altını çiziyor.

Sonuç olarak araştırmacılar, obstrüktif uyku apnesi teşhisi konan hastaların Covid-19 için potansiyel ekstra riskin farkında olmalarını ve virüse maruziyetlerini azaltmak için uygun önlemleri almalarını savunuyor. Virüsün bulaşıcılığı artarsa bu kişilerin korunmaya ihtiyaç duyabilecek savunmasız gruplar listesine alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.