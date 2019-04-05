ODTÜ'den kanser şifrelerinin peşindeki bilim insanına ödül

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Enformatik Enstitüsü Öğretim Üyesi Tunçbağ için ODTÜ'de düzenlenen törende, başarılı bilim insanına bilime katkıları ve uluslararası ödülü dolayısıyla plaket ve sertifika takdim etti.

Kök, burada yaptığı açıklamada, "Tunçbağ, dünya çapında 9 bin başvuru arasından ödüle layık görülen 15 kişi arasında yer aldı. Kendisini ve ekibini bu büyük başarıyı ülke ve üniversitemize yaşattığı için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ ise kanser hücrelerindeki değişimi daha iyi anlayabilmek için hesaplamalı yöntemler geliştirdiklerini anlattı.

Amaçlarının proteinler ve genler arasındaki etkileşim ağlarının hastalıklar sırasında hücrelerde nasıl değiştiğini ortaya koymak olduğunu ifade eden Tunçbağ, "Tek bir molekül yerine, molekül kümesini birlikte yorumlayarak kanserli hücrede nelerin değiştiğini anlamaya çalışıyoruz. Yani sağlıklı bireydeki ağ yapısı ile hastalıklı hücredeki ağ yapısı arasındaki farkların neler olduğunu buluyoruz." dedi.

"Hastalar aynı tedaviye farklı cevaplar veriyor"

Tunçbağ, kanser hastalarının aynı tedavi yöntemine farklı cevaplar verdiğine dikkati çekerek, "Örneğin bir beyin tümörü türü olan glioblastomada, tümör aynı olmasına rağmen hastalar aynı tedaviye çok farklı cevaplar verebiliyor. Bir tedavi yöntemi, bir grup hastada etkiliyken diğer grupta etkisiz olabiliyor. Aynı yöntem, başka bir grupta ise tümörü daha agresif hale getirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hücre içindeki değişimleri anlayabilmek için bilgisayar ortamında modelleme yaptıklarını kaydeden Tunçbağ, "Tersine mühendislik dediğimiz hesaplamalı yöntemlerle hastalık oluşma sürecini aydınlatmaya çalışıyoruz. Her bir hasta için bu modellemeyi yaptığımız zaman hastaya özgü ağ modelleri ortaya koyuyoruz. Hastalardaki ortaklık ve farklılıkları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunçbağ, çalışmayla kanserde kişiye özgü tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Kişiye özgü doğru tedavi yöntemleri hastanın yaşam kalitesini artırarak normal hayatına dönmesini hızlandıracaktır. Uyguladığımız hesaplamalı yöntemler, deneysel doğrulamanın ardından kişiye özgü tanı, tedavi planlanması ve yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.