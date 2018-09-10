Oftalmoloji uzmanları ESCRS kongresinde bir araya geliyor

Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği (ESCRS) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en önemli etkinlilerinden biri olan ESCRS Kongresi’nin katılımcıları arasında Türkiye’den VSY Biotechnology da yer alacak. Firma kongre boyunca oftalmoloji (göz bilimi) uzmanlarıyla buluşarak inovatif ürünlerini tanıtacak ve birçok etkinlik düzenleyecek.

TRİFOKAL GÖZ İÇİ LENS TEKNOLOJİSİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

VSY Biotechnology, sinüzoidal yapılı trifokal göz içi lensi Acriva Trinova hakkında kongre sırasında bir Uydu Sempozyumu gerçekleştirecek. 24 Eylül’de düzenlenecek “Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi’ne Yeni Bir Yaklaşım” konulu sempozyumda İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina moderatör olarak yer alacak. Sempozyumun konuşmacıları ise Hollanda’dan Dr. Ruth Rapid, Japonya’dan Dr. Minoru Tomita, Polonya’dan Dr. Ewa Mrukva, Belçika’dan Dr. Johan Blanckaert olacak.

YABANCI DOKTORLAR TÜRK LENSİNİ ANLATACAK

Dünyanın farklı ülkelerinden VSY Biotechnology’nin ürünlerini kullanan göz hekimleri, deneyimlerini ve klinik sonuçlarını kongre boyunca firmanın standında paylaşacak. İtalya’dan Dr. Giacomo Savini, Çek Cumhuriyeti’nden Dr. Pavel Stodulka, Slovenya’dan Dr. Petra Schollmayer, İsviçre’den Dr. Jerome Bovet, Slovakya’dan Dr. Pavol Vessely aktarımda bulunacak isimler arasında yer alacak.

ÖZEL OTURUMDA 'TRİNOVA' KONUŞULACAK

ESCRS'ye Belçika'dan katılacak Dr. John Blanckaert, kongre programı kapsamında yeni trifokal göz içi lensi Trinova teknolojisine yönelik özel bir bildiri sunacak. ESCRS programı kapsamında 23 Eylül'de gerçekleşecek olan bu özel oturumda Blanckaert, Trinova lensinin özelliklerini ve deneyimlerini sunacak.

TÜM DÜNYADA PATENT BAŞVURULARI TAMAMLANDI

İstanbul Tuzla’daki Ar-Ge Merkezi’nde dünyadaki birçok yeniliğe imza atan VSY Biotechnology'nin, Sünizoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile ürettiği Trinova lensleri, katarakt hastalarının yakın, orta ve uzak mesafeyi gözlüksüz görebilmesini sağlayabiliyor. Bu lensler göz hekimleri tarafından göz içindeki doğal merceğin çıkarılarak yerine yapay merceğin yerleştirilmesi ile kişilere implante edilebiliyor. Kongre boyunca hekimler tarafından yakından incelenebilecek Trinova lensin dünya çapındaki patent başvuruları ise tamamladı.

Avusturya Viyana’da bulunan Reed Messe Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinlikte VSY Biotechnology B510 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak.