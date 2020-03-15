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Oğlu duyurdu: Çapa Dahiliye hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun Corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Taşcıoğlu'nun oğlu, babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.
Oğlu duyurdu: Çapa Dahiliye hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
18 Mart 2020 01:04 -
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Babasının yurt dışına en son 4-5 ay önce çıktığını söyleyen oğlu Onur Taşcıoğlu’nun Twitter paylaşımları şu şekilde:

* Sevgili babam sizlerin hocası Prof Dr Cemil Taşcıoğlu’nun Covid 19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır.

* Kendisi Çapa’da enfeksiyon servisinde karantina altındadır.

* Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir.

* Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

* Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta, tüm önlemleri almış bulunmaktadır.

* Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin.

* Çok farklı bilgiler dolaşmakta, sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur.

* Ayrıyeten babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Yurt dışına en son 4/5 ay önce çıkmıştı kendisi.

* Kimse telaslanmasin,galayana gelmesin.suan turkiyede yanlis giden birsey yok.Olmasi gerekenler zamaninda yapiliyor.Babamin basina gelen talihsizlik ne yazik ki.Herkesin sunu bilmesini isterim ki babam emin ellerde.Ben hocalarimiza ve sizlere cok guveniyorum.

* Bu son sosyal medya mesajim olacak... sonucta gorevimi yaptigima inaniyorum.bilgi kirliligi vardi ve bu ortadan kalkti.bilgi kirliligi ve yalan yanlis yazilar yazanlar lutfen kendini bizlerin yerine koysun ve ona gore hareket etsin.

Anahtar Kelimeler:

prof dr cemil tascioglu

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