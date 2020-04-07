Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu

İstanbul'da 61 yaşındaki oğlunu Kovid-19'dan kaybeden 83 yaşındaki Polat, Antalya'nın Akseki ilçesine getirildi. Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Polat, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Yapılan testlerde numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı.

Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez ile beraberindeki doktor ve hemşireler Polat'ın hastalığı yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun belirlediği ilaçlar uygulanan Polat, 20 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim ben." dedi.

Ekip olarak inanıp başardılar

Doktor Dünmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak pandemiyle mücadele ettiklerini, Ayşe Polat'ın ilk vakalardan olduğunu söyledi.

Polat'ın iyileşmesinin motivasyon açısından iyi olduğunu vurgulayan Dünmez, "Şifayla taburcu ediyoruz. Zorlu bir süreç oldu, ateşi zaman zaman 39 dereceye çıktı. Başka rahatsızlıkları da vardı. Ekip olarak mücadele ettik ve başardık. Her gün yakınlarına telefonla bilgi verdik, kendisi de telefonla yakınlarıyla görüştü." diye konuştu.

"Bu zor günlerde hepimiz için moral oldu"

Hastanenin Başhekimi Mehmet Çınar ise Manavgat Devlet Hastanesi'nin pandemi hastanesi olduğunu, her hasta için mücadele ettiklerini söyledi.

Polat'ı da tedavi ettiklerini anlatan Çınar, "Akseki'de durumundan şüphelenip bize gönderdiler. İki sefer test uyguladık, pozitif çıktı. Kronik rahatsızlığı da vardı. Tedavi sürecinde birtakım sıkıntılar yaşadık. Solunum sıkıntısı, akciğer tutulması oldu. Ventilasyon desteği verdik. Yaşına ve kronik rahatsızlıklarına rağmen tedaviye cevap verdi. Doktorlarımızın özverisiyle, hemşirelerimizin fedakarlığıyla, Ayşe teyzenin de hayata olan bağlılığıyla hastalığı yendi. Sağlık durumu gayet iyi, virüsten hiçbir hasar kalmadı, bütün testlerden geçti. Ateşi, solunumu düzeldi. Bizler için motivasyon oldu, Türkiye için de motivasyon olacak. Bu zor günlerde hepimiz için moral kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de "Ayşe Polat Türkiye'deki hayatını kaybeden ikinci vakanın annesiydi. Başarılı bir şekilde tedavi ettik." dedi.