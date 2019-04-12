Oğlunu primer immün yetmezlikten kaybeden bir hekim: 'Öksüz bir hastalık'

“Evladımla yaptığım, her anı çok özel ve değerli olan bu yolculuğun bana verdiği bir ödevi yerine getirmek ve başka CAN’lara yardım etmek istiyorum.” diyen Prof.Dr. Gülsan Sucak Primer immün yetmezlik bir öksüz bir hastalık olarak tanımlıyor.

Candan Bişeyler Vakfı olarak İstanbul İstinye Üniversitesinde "Türkiye'de Primer İmmün Yetmezlik ile Doğmak" paneli gerçekleştireceklerini bildiren Prof. Dr. Sucak hastalığın farkındalığının artırılması gerektiğini, tanı ve tedavi olanaklarının güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade ediyor.

“CAN’ınız Sağ olsun” projesi ile Can Sucak, Candan Bişeyler Vakfı olarak hastalık hakkında farkındalığı artırmak, tanı ve tedavi olanakları ile alandaki bilimsel çalışmaları güçlendirecek kampanyalar ve faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Sucak “Hekim olarak başka hasta ve hasta yakınlarının tam olarak anlayamadıkları hekim tarafını anlayabilmem; bir anne olarak ise hekimlerin tam olarak bilemeyeceği anları oğlumla birlikte yaşamış olmam nedeniyle kendimi hem hekimlere hem de ailelere yakın ve yardımcı olabilecek farklı bir noktada görüyorum.” dedi.

“Primer immün yetmezlik bir öksüz hastalık; hastalar öksüz, hasta aileleri öksüz ve bu hastalarla ilgilenen hekimler öksüz. Hastalığın doğası gereği sahip olduğu pek çok dezavantaj sadece hastaları değil, hekimleri de çok yoruyor ve üzüyor” diyen Prof. Dr. Sucak hastalığın güçlüklerini şu sözlerle anlatıyor: “Nadir ve az bilinen bir hastalık oluşu, enfeksiyon gibi hemen herkeste görülebilecek bulgularla seyretmesi, 400’e yakın farklı genetik mutasyondan kaynaklanabilmesi, genetik alt tip ile klinik/laboratuvar bulgular arasında doğrudan tanıyı kolaylaştıracak bir ilişki olmaması (ben buna hastalık tebdili kıyafet geziyor diyorum), hastalıkla ilgili hekimler arasındaki farkındalık eksikliği evrensel sorunlar olarak öne çıkıyor. Erken tanı konulması için gerekli laboratuvar olanaklarının kısıtlı olması ve “immün yetmezliği” öncelikli uğraş alanı yapmış hekim sayısındaki yetersizlik, ülkemizdeki hasta ve hekimler için ayrı bir güçlük oluşturmaktadır. “