Öğrencilerin geliştirdiği drone, acil durumlarda hastalara ilk yardım seti ulaştıracak

Elektrik ve Elektronik Bölümü ile Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı'nda 4 öğretmen ve 10 öğrencileri tarafından iki ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında, 100 santimetre boyunda ve 2 kilogram ağırlığında ilk yardım çantası taşıyan drone tasarlandı.

Uzaktan otonom sistemiyle kontrol edilecek mekanizma ile acil durumlardaki hasta ve yaralı kişilere hızlı bir şekilde ulaşılarak ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Okul, ilk yardım çantası taşıyabilen drone için patent başvurusunda bulunacak.

Yarım saat havada kalabilen ve ilk etapta 5 kilometre kontrol ve ulaşım kapasitesi olan drone, yeni çalışmalarla havada kalma süresinin 1 saate menzilinin de 10 kilometreye çıkarılabilecek.

Drone ile ilk yardım seti ulaştırdıktan sonra komuta merkezindeki bilgisayar programı devreye girerek, yaralı veya hastanın cep telefonuna video konferans yöntemiyle sette bulunan malzemenin nasıl kullanılacağını anlatacak.

Okul Müdürü Volkan Şeşen, AA muhabirine, hayata geçirdikleri projeyle, kırsal alanlarda her türlü olumsuzluğa karşın acil sağlık müdahalesini hızlıca gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Drone üzerindeki ekipmanların nasıl kullanılacağı video konferans şeklinde anlatılacağını aktaran Şeşen, bölgeye sevk edilen drone üzerindeki acil yardım ekipmanlarının her bireyin rahatlıkla kullanabileceğini belirtti.

Herhangi bir olumsuzlukta insanların 112 Acil Merkezi aradıklarını ifade eden Şeşen, şöyle konuştu:

"Aranan bölge dezavantajlı bölge olarak tespit edildiği takdirde sağlık ekipleri direkt drone hizmet merkezine yönlendirebileceklerdir. Sağlık ihtiyacı belirlenen konum tespit edildikten sonra sağlık ekipleri gidinceye kadar uzaktan kontrol yönetimiyle drone harekete geçecek ve kişilere kısa sürede en hızlı rotayı seçerek ulaşmayı başaracaktır. Geliştirdiğimiz sistemle acil durumlarda müdahaleyi hızlandırmaktır. Doğa şartları nedeniyle ulaşılması güç olan bölgelere ambulans drone ile ulaşarak üzerindeki acil ilk yardım ekipmanlarını bölgeye sevk etmek ve zor durumdaki insanlara yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Şeşen, seri üretim hedeflediklerini ancak bunun için bazı mühendislik çalışmalarının gerektiğini söyleyerek, patent başvurusu için ise dokümanların hazırlandığını kaydetti.

Elektrik ve Elektronik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Hasan Akan Örnek de projeyle acil ilk yardım desteği sağlamayı düşünerek hayata geçirdiklerini belirtti.

Drone acil yardım bekleyen insanlara hızlı bir şekilde ilk yardım seti ulaştırmanın hayati önem taşıdığını aktaran Örnek, "Sistemimizi uzaktan kontrol yöntemiyle takip edebiliyoruz. Drone gideceği koordinatları hızlı bir şekilde belirleyerek kısa süre içinde ulaşması gereken bölgeye ulaşıyor. Böyle bir projede yer aldığı ve insanlara fayda sağlayacağı için mutluyum." dedi.