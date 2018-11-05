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Öğrencinin küfür şikayetine yanıt veren rektör sosyal medyanın gündeminde
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencisinin, "Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar" sözlerine, "Ne yapalım ağızlarına biber mi sürelim" diye cevap verdi
Öğrencinin küfür şikayetine yanıt veren rektör sosyal medyanın gündeminde
05 Kasım 2018 - İHA
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Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Nuran Çal, hafta sonu üniversite içerisinde bulunan bir kafeye Galatasaray ile Fenerbahçe maçını izlemeye gitti. Burada erkeklerin cinsiyetçi küfürler ettiğini iddia eden Nuran Çal, durumu sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal’a anlatarak, “Kendi kampüsümüzde ağza alınmayacak cinsiyetçi küfürlerle maç izleyen erkeklerin seviyesiz tezahüratlarına maruz kalmak zorunda mıyız? Ne zaman kontrol edilmeye başlanacak bunlar” diye yazdı.

Rektör Ünal ise ilginç bir cevap vererek, “Ne yapalım Nuran ağızlarına biber mi sürelim” diye cevap verdi. Rektör ve üniversite öğrencisi arasında yaşanan bu diyalog yüzlerce kişi tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Öte yandan, başka bir öğrenci ise paylaşımın altına, "Bu tarz şeyleri buraya yazdığınızda bütün maç organizasyonları kaldırılır. Bunun bir çözümü yok ki. Küfür her yerde var. Rektör elinde biberle sokakta küfredenleri mi kovalasın" yazdı. 

 

 

 

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akdeniz universitesi

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11
1) DtMert (Dis hek)
05.11.2018 14:46:33
Yahu nasıl bir laf bu? Koskoca rektör bu ağızla nasıl cvp verir bir genç kıza? Sen sorun çözmek icin varsın. Baştan savmak icin değil. Bak nasıl cvp verilir öğrenelim: “Arkadaşlar, bu vesile ile ülkemizin kanayan yarası olan spor müsabakalarında küfürlü tezahürat istemiyorum, gözüm üzerinizde. Kızlarımız güle oynaya, güvenle maclara gidip desteklerini versinler.” Nokta.
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