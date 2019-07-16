SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü
Kilis’te sınıf öğretmeni baba, 26 yaşındaki hemşire kızını boğarak öldürdü
Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü
16 Temmuz 2019 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Çocuk Hastanesinde görevli 26 yaşındaki hemşire Ç.K. ile sınıf öğretmeni babası M.K. tartıştı. Baba M.K. bir süre sonra kızı Ç.K.’yı yere yatırarak boğazını sıktı. Nefessiz kalan Ç.K. çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.K. hayatını kaybetti. Ç.K.'nın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, polis nezaretinde ailesine teslim edilmek üzere cenaze aracıyla Kilis'e gönderildi. 

Baba M.K. ise polisi arayarak teslim oldu. 

Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi yanık ünitesinde 1 yıldır hemşire olarak çalışan Ç.K.'nın tatil için Kilis’e geldiği öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:

hemsire gaziantep cocuk hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) memed (nrş)
16.07.2019 15:22:44
PSİKOLOJİLERİN BOZULMAYACAĞI YADA AZ BOZULACAĞI YADA ÇALIŞMA ŞARTLARININ PSİKOLOJİYİ BOZMAYACAĞI ŞEKİLDE (nöbet dahil insani insan hayatına aile hayatına uygun olacak şekilde düzenlenmesi) PLANLAMALAR VE HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞMALAR İÇİN AKIL PROJE ÜRETECEK BİRİMLER OLMASI ,böyle birimler varsada DAHA AKTİF HALE GEÇİRİLMESİ LAZIM.İŞyERİ HEKİMİ USULEN OLMASI YETERLİ DEĞİL...mevcut tabloya göre ...
People
10
2) Dr (Dr)
16.07.2019 14:15:10
Yakın zamanda bir dr hanımı babası öldürmüştü. Saglikci olunca baba bile öldürüyor, toplumun bilinç altına sağlıkçı oldurulebilir sorun yaşarsan öldür olarak kaydedildi galiba
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
şehir hastanesi Cemal Öztürk Fikret Şahin mikroskop 3D mikroskop İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü İyaz bin Ganemi HDP İlhan Diken gazze ilaç temini Gazze Sağlık Bakanlığı ego süper ego Nevzat Tarhan mecburi hizmet zorunlu hizmet sağlıkta şiddet İzmir Tabip Odası
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.