Öğretmenler de artık beyaz önlük giyecek

Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve Ece Ege, bir erkek modeli, iki farklı kesimde kadın modeli olmak üzere öğretmenler için yeni önlükler tasarladı. Önlükler, İstanbul’daki birçok okulda görev yapan öğretmenler tarafından birinci dönem denecek ve alınan geri dönüşlere göre tasarım üzerinde revizyonlar yapılarak ikinci döneme hazır hale getirilecek.

"ÖNLÜĞÜN YARATTIĞI OLUMLU BİR HİSSİYAT VAR"

Yeni tasarlanan önlüklerin tanıtım programında konuşan Selçuk, şunları söyledi:

"Bir yıl önce Türkiye’nin eğitim vizyonunu ortaya koyduğumuzda, ‘yenilikten’ bahsetmiştik. Biz bakanlık olarak, eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide yeniliği üzerimize aldık, vazife olarak giyindik. Şimdi de yeni öğretmen önlüklerimizle, sınıfta, okulda, tasarım beceri atölyelerindeyiz. Öğretmen önlüklerimizin üzerinde çalışırken bir meslektaşımız şöyle bir anısını anlattı: 'Ben çocukken, babam mandıracıydı, sokakta süt satardık. Bir pazar günü kadının biri camdan seslendi, ben de yukarıya süt götürdüm. Meğer öğretmenimizin eviymiş. Kapıyı öğretmenim açtı. Normal pantolonu, gömleği var üstünde ama önlüğü yok ya, ben onu işi bıraktı sandım, ertesi sabah okulda görene kadar ağladım evde.' Öğrenci için öğretmenin okuldaki duruşu, giyim kuşam tarzı, konuşması, hitabı çok öğretmeni, çocuğun gözünde arşa taşıyan detaylar. Esasen sadece çocuk için değil hepimiz için önlüğün yarattığı bir olumlu hissiyat var" dedi.

"ÖNLÜK MESLEĞİN GÜÇLÜ TEMSİLİYETİDİR"

1 yıldır "1 milyon öğretmen 1 milyon fikir" projesi ile öğretmenlerin fikirlerini aldıklarını vurgulayan Selçuk, "Önlük sadece bir kıyafet değildir. Ustalığın simgesidir. Olmuşluğun, muktedirliğin, muvaffakiyetin simgesidir. İşe başlamış olmanın, çalışıyor olmanın, kolları sıvamanın, karşıdan görüldüğünde sorunları çözecek kişinin geliyor olduğunun, ben buradayım, bilgimle, tecrübemle, deneyim ve yeteneklerimle buradayım demenin temsilidir. Mesleğin güçlü temsiliyetidir. Biz bir yıldır '1 milyon öğretmen 1 milyon fikir' projesiyle öğretmenlerimizin her konuda fikirlerini alıyoruz. Buraya gelen fikirlerden şaşırtıcı bir şekilde ağırlıklı olanlarından biri de öğretmenlerin, öğretmen giyim kuşamına bir düzenleme getirilmesi, önlük giyme talepleri oldu" ifadelerini kullandı.

Önlüklerin tasarım sürecinde öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz okullarımızda kurulan tasarım beceri atölyelerinde öğretmenlerimiz artık çok daha aktif ve deneyime yönelik eğitimin içerisinde olacaklar. Yeri gelecek çocukların çamurlu elleriyle, yeri gelecek ahşap atölyesindeki talaş tozuyla, boyayla, renkle, sanatla hemhal olacaklar. Atölyelerin daha da yaygınlaşacağını düşünürsek bu zaten öğretmenlerimizin ihtiyacı olarak önümüze gelecekti. Buradan hareketle, öğretmenlerimizin ve öğretmen kuruluşlarının da görüşlerini alarak bir önlük tasarımı üzerinde çalıştık. Gerek kumaş içerikleri gerek kesimi, modeli, rengi konusunda öğretmenlerimizle hazırlık sürecinde sürekli fikir alışverişinde bulunduğumuzu belirtmek isterim. Önlüğün üzerinizdeki son formunu alması için yaklaşık 5 aylık bir hazırlık yapılmıştır."

Önlüklerin tasarım ve üretim süreçlerinde destekte bulunan herkese teşekkür eden Selçuk, "Bu hazırlıklarda bizlere gönüllü desteğini esirgemeyen dünyaca ünlü modacılarımız Ayşe ve Ece EGE’ye detaylı çalışmaları ve bu konuda harcadıkları yüksek mesaileri için teşekkür ediyorum. Üretimleri gerçekleştiren LC Waikiki firmasının tüm yöneticilerine ve ustalarına da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Ben biliyorum ki, pek çok öğretmenimiz bu önlükler; okulun tozunu, öğretmenliğin izini üzerinde taşıyacak olmanın, gün gelip okuluna veda ettiğinde önlüğünü gururla çıkartacak olmanın karşılığı olacak" dedi.

"TÜM ÖĞRETMENLERİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ZORUNLULUK YOK"

Tüm öğretmenlerin kullanımına yönelik bir zorunluğun olmadığını da sözlerine ekleyen Selçuk, "Sadece isteyen, ihtiyaç duyan, giymek isterim, diyen öğretmenlerimiz için bir seçenek sunduk. İstanbul ilk pilotlamayı gerçekleştireceğimiz ilimiz, birinci dönem bitimine kadar bu pilot çalışma devam edecek, numune önlüklerimizin denemeleri pilot okullarımızda yapılacak, kendilerinden talep gelmesi durumunda önlüklerimizde revizyonlar yapılıp ikinci döneme hazır hale getirilecek" ifadelerini kullandı.

"HEM RAHAT HEM KULLANIŞLI"

Bir İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan Ebru Pişkin, "Kullandım. İki model yapılmış. Gayet iyi okulda daha rahat hareket edebilmemiz için tasarlanmış. Ben beğendimö şeklinde konuştu. Kocasinan İlkokulu’nun müdürü Erdoğan Karahan ise, “Çok beğendik. Öğretmenlik mesleğine yakışır bir şekilde olmuş. Çok hoşumuza gitti. Hem rahat hem kullanışlı. Modern çağa uygun olarak tasarlanmış" dedi.