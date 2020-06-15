Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Bayülgen Türkiye'nin sağlık politikasına övgü yağdırdı!
Okan Bayülgen kızı İstanbul ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülenirken, Türkiye’nin sağlık politikasına övgü yağdırdı. Bayülgen pandemi döneminde ‘Geçinemiyoruz’ diyen sanatçılar ve tiyatroculara tepki gösterdi.
Okan Bayülgen Türkiye'nin sağlık politikasına övgü yağdırdı!
15 Haziran 2020 14:33 - Sabah
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Okan Bayülgen, kızı İstanbul ile Nişantaşı'nda kuaför çıkışı görüntülendi. Bayülgen, gazetecilerle pandemi döneminde Türk sağlık sisteminin performansını değerlendirdi: "Benim Fransa'da ve İngiltere'de sağlık ve hastane tecrübelerim oldu, inanın berbat durumdalar. Burada beş dakikada yapılan tedaviyi orada 10 saatte olamazsın, sağlık sistemleri çok bozuk durumda."

'SEN SANATÇISIN!'

Bayülgen, pandemi döneminde tiyatrocuların zorluk yaşadıkları, bazı sanatçıların da 'Geçinemiyoruz' açıklamalarını şu sözlerle değerlendirdi:

"Etrafa bakıyorum da çok ağlayan var, sürekli ağlıyorlar… Sen sanatçısın, mekanda çalışan garson, yer göstericinin durumu ne diyen yok! Tiyatrocunun vesairenin 'Zorlanıyoruz' demesini kabul etmiyorum ben, çok çirkin buluyorum bu açıklamaları" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:

okan bayulgen turk saglik sistemi hastane tedavi ovgu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.