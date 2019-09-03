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Oksijen yerine azot gazı davasında başhekim dahil birçok kişi tali kusurlu bulundu
İZMİR'de, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, sonrasında serebral palsi (beyin felci) hastası olan Ege Avcı'nın (6) ailesinin şikayeti üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, ameliyathanede, bir süre önce arıza nedeniyle bağlantıları sökülen ve yeniden takılan pendant cihazlarının gaz hortumu bağlantılarının kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu kişinin asli kusurlu, başhekimin de aralarında olduğu çok sayıda tali kusurlu olduğu belirtildi.
Oksijen yerine azot gazı davasında başhekim dahil birçok kişi tali kusurlu bulundu
03 Eylül 2019 - DHA
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İZMİR - Torbalı'da yaşayan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. 10 Aralık 2018 günü ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu ve beyninde ödem oluştu.

Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege, serebral palsi hastası oldu. Ege'ye yüzde 100 engelli raporu verildi. Göz ameliyatına giren Ege Avcı'nın hayatı kararırken, büyük üzüntü yaşayan anne İpek Yeşilçam Avcı ile baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ameliyatta oksijen yerine azot verildi iddiası: İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı 

BAŞHEKİM DAHİL BİRÇOK KİŞİ TALİ KUSURLU SAYILDI

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, olayın yaşandığı 4 numaralı ameliyathanede, bir süre önce arıza nedeniyle bağlantıları sökülen ve yeniden takılan pendant cihazlarının gaz hortumu bağlantılarının kim tarafından yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu kişinin işini özen ve dikkat çerçevesinde yapmaması nedeniyle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şenol Topçu ile Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ahmet Akman'ın yanı sıra, söz konusu cihazları tedarik eden yüklenici medikal firmasının yetkilileri Ali Y. ve Fatih K.'nin da tali kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, medikal firmasının pendant cihazlarının gaz hortumu bağlantılarını eksiksiz şekilde yapması ancak hastanenin de bu işlemlerin eksiksiz şekilde yapılıp yapılmadığına dair bir denetimde bulunması gerektiği vurgulandı. Gaz bağlantılarını kontrol etmediği ileri sürülen 4 numaralı ameliyathanenin anestezi teknisyeni Sibel A., ameliyathane sorumlu hemşiresi Ayşe Ö., biyomedikal cihaz teknikeri Fatma G. de tali kusurlu bulundu. Ayrıca, hastane yönetimi tarafından pendantların kontrolü için görevlendiren ve görevini yerine getirmediği belirtilen mekatronik teknikeri Tarık O.'nun yanı sıra, pendant cihazlarının bakımı işini, bir başka taşeron firmaya veren firma yetkilileri Nuri Ö. ile Vedat B. de tali kusurlu sayıldı.

Anahtar Kelimeler:

beyin felci ege avci

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1) ömer hayyam (op.dr.)
03.09.2019 17:23:52
tali/asli kusur faso fiso...buradaki en ufağından en büyüğüne kadar , başhekimden başlamak üzere,...mes lek ten MEN edeceksin...

burada aile ve ameliyatı yapan cerrahi ekip asıl mağdurdur...bunlar işini yapmamış olanlar tarafından mağdur edilmiştir, şimdi bu cerrahi ekip nasıl bu hastanede bir daha ameliyat yapabilir...

kardeşim, tamam cerrahız, hortum doğru bağlanmış mı?, içindeki madde doğrumu?, ... bunu/bunları da kontrol edersek 3 sene sonra akli dengemizi kaybederiz...her şeyi cerrah kontrol edemez, enerjisi yetmez, psikolojisi dayanmaz...

sağlık sektöründe çalışanlar artık yetersiz insanlardan oluşmaktadır, hiç bir şey olamayan,kazanamayan, iş'den anlamayan,el yordamı olmayan garanti diye sağlığa yönelmiş durumda....ara personel seçimi çok önemlidir, doktoru zekilerden seçiyorsun güzel de.... ya diğerleri...vahimmmm
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