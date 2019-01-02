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Okul kantinlerinde 'kırmızı' önlem: 'Okul Gıdası' logosu ile bilinçli tüketim başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracak." dedi.
Okul kantinlerinde 'kırmızı' önlem: 'Okul Gıdası' logosu ile bilinçli tüketim başlıyor
02 Ocak 2019 - AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İş Birliği" protokolü imza törenine katıldı. 

Törende konuşan Bakan Ziya Selçuk, çocuklara hizmet amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakanlık olarak eğitimi sadece belirli müfredat içeriklerinin paylaşımı olarak değerlendirmediklerini dile getiren Selçuk, çocuğun bütünsel gelişiminin çok değerli olduğunu vurguladı. 

"Koruyucu eğitim" kavramının önemine işaret eden Selçuk, çocukların bedensel, ruhsal, sosyal ve psikolojik gelişimini bir bütünsel anlayış içerisinde ele almak ve bu anlayışın gerektirdiği çerçevede okulu sadece bir öğretim faaliyeti yürütülen bir mekan olarak değil aynı zamanda sağlıklı bir gelişim izlemelerine hizmet etme yeri olarak görmek gerektiğini söyledi.

Selçuk, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların sağlıklı beslenmesini sağlayabilirsek o zaman daha üretken bir toplum oluşması ve riskleri azalmış bir toplum oluşması da mümkün olabilecek. Okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulaması, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracak. Ayrıca bakanlığımızın okul kantinlerinde satılacak gıda ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden desteklenmesi konulu genelgenin uygulanması da böylece daha etkin hale getirilecek."

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Enerji yoğunluğu yüksek besinler

Gıda okur yazarlığını çok önemsediklerini ve bunun hayata geçmesi için gerekenleri yapmayı planladıklarını aktaran Selçuk, "Özellikle müfredatın hazırlanması ve bu müfredatın ders paketleri içerisine yerleştirilmesiyle gıda okur yazarlığı, tüm Türkiye'de gerek hayat boyu öğrenme gerekse de diğer öğretim kademeleri açısından kritik bir tedbir olacaktır." diye konuştu.

İlk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarda enerji yoğunluğu yüksek besinlerin kontrolünün ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Enerji yoğunluğu yükseldikçe öğrenme ve öğretme faaliyetlerindeki verimliliklerde de problem oluşmaya başlıyor. Gerek hiperaktivite gerekirse dikkat eksikliği gibi hususlar çok daha fazla gündemimize gelmiş oluyor. Bundan dolayı bu besinlerin çocukların öğrenmesinin kalitesini artırmakla ilgisini de anne babalara vurgulamak isterim. Eğer biz çocuklarımızın öğrenmesi ile beslenmesi arasındaki ilişkinin ne kadar kritik olduğu konusunda farkındalık düzeyimizi artırabilirsek o zaman çocuklarımızın çok daha başarılı olabileceği konusunda net bir görüş ifade edebiliriz." 

Bakan Selçuk, okul gıda işletmeleri konusundaki hazırlıkların bu yıl içinde tümüyle yerleşeceğini ve bir sonraki öğretim yılında da bilinçlenme seviyesinin oldukça yüksek bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceklerini söyledi. 

Gıda farkındalığının toplumca sahiplenilmesinin önemine değinen Selçuk, "Onun için herkesi bu çalışmaya destek vermeye ve çocukların geleceği için yeni bir atılım yapmaya davet ediyorum." dedi. 

Etkinliğin sonunda Bakanlar Pakdemirli, Selçuk ve Koca, protokolü imzaladı ve gıdalar için hazırlanan logo baskılı tişörtleri giyen çocuklarla fotoğraf çektirdi. 

 

Anahtar Kelimeler:

okul gidasi bekir pakdemirli tarim ve orman bakani

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