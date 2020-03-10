Okulların tatil edilmesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı: Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Bakan Koca, bir milletvekilinin "Okullarda nisan ayında bir haftalık tatilin iki hafta yapılacağıyla ilgili sosyal medyada paylaşımlar var. Bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz?" sorusu üzerine de "Milli Eğitimle ilgili biz zaten önümüzdeki günlerde görüşmüş olacağız. Orada tartışmış oluruz." dedi.

BAKAN SELÇUK: "DEĞERLENDİRMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları şöyle:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."