SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Okuyucudan hekimlik yorumu: Küfür ile teşekkür arasında incecik bir çizgi vardır
Medimagazin haberlerine gelen okuyucu yorumlarından bir tanesi hekimlerin genel yaşayışını betimlediği yazısında "hekimlik meslek değil yaşam biçimi" ibaresi ile dikkat çekti
Okuyucudan hekimlik yorumu: Küfür ile teşekkür arasında incecik bir çizgi vardır
08 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Medimagazin sitemizde yayımlanan "Yıllara göre tıp fakülteleri kontenjanları: 'Artmaya devam ediyor" haberine eklenen bir yorum dikkat çekti. Yorumu ekleyen hekim adını gizli tutarken söyledikleri ile hekim dünyasının analizini yapıyor. Okuyucumuz tıp fakültesini seçecek gençlere seslendiği yazıda mesleki çok önemli ayrıntılara değiniyor. 

CD (DOKTOR) rumuzuyla yazan okuyucumuz "hekimlik bambaşka bir iştir" dedi ve şunları ekledi:

Hekimlik meslek değil yaşam biçimi.

Hekimseniz işiniz ve ait olduğunuz kültür mesai sonunda sona ermez. Hekimlik bambaşka bir iştir. Nöbetler özel hayatınızı darmadığın eder. Bir rutininiz olmaz. Alkol içen birisiyseniz, hastanızın acil gelme ihtimali nedeniyle alkol içemezsiniz. Doğayı seviyorsanız, trekking yapamazsınız, çalışma alanından uzaklaşamazsınız. Bırakın bunları afedersiniz sıkıştığınızda bile istediğiniz zaman tuvalete gidemezsiniz. Durmaksızın okumalısınız. Bu da maddi kaynak gerektirir.

İş yerinde gülemezsiniz

İş yerinde gülemezsiniz, hasta insanlar yanlış anlar. Bütün gün konuşmanız ve anlatmanız gerekir; akşam ailenizle konuşacak takatiniz kalmaz. Bazı geceler defalarca hastaneye gitmeniz, defalarca hasta görmeniz, ameliyata girmeniz gerekir. Takip eden hafta boyunca düzeniniz alt üst olur. Aşırı ve düzensiz çalışma yüzünden normal hayatlar olduğunu unutur, gelecekle ilgili plan ve yatırım yapamaz, hayatı kaçırırsınız.

Hasta olma şansınız yoktur. Bel ağrırken, burun akarken, ateşliyken çalışmak zorundasınız. Asılsız yere hatalısınızdır. Anne karnındaki bebek anomalili ise, bebeği sanki o yaratmış gibi kadın doğum doktoru suçlu olur ; beyin tümörü tekrarlarsa, beyin cerrahının suçudur; verilen ilaç yan etki yaparsa, ilaç imalatçısı muamelesi görürsünüz.

Kadere kısmete bu kadar bağlı bir iş görme şekli yoktur; bu açıdan benzersizdir. İşin hukuku değişkendir, sonunun ne olduğunu bilmediğiniz bir yolda yürürsünüz. Hak teala emanetini geri isterse, o ölümün suçlusu hekim olarak görülür. Vesile olup can kurtardığınızda "Ne var ki bu senin görevin" olur. Şahsınıza yönelecek küfürle teşekkür arasında incecik bir çizgi vardır. Çok bilgili ve yetenekli olmanız bir hiçten ibarettir.

Yüzünüze gözünüze püsküren kan, batan iğne, kesen bistüri yüzünden tavanda seyreden bulaşıcı hastalık riskiyle yaşarsınız. Hayata o kadar geç başlarsınız ki birikim istediğinizde adınız paragöz olur. Başkalarının evi, arabası görünmezken sizin arabanızı herkes bilir, tanır. Bıkkınlık had safhadadır. Her zaman yorgunsunuzdur. İyi şeyler olmaz mı? Elbette olur. Bu ülkede çok güzel insanlar var. Değer ölçebilen, saygılı, olgun insanlar. Size teşekkür eden bir bakışla dahi günlerce mutlu olursunuz. Emin insan olarak görülürsünüz. Bilmenin ağırlığı sizi mutlu eder. Gençler buna göre seçmeli hekimliği. Neticede yaşamın kendisi tercihlerden ibaret.

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi mesleki deformasyon doktor nobeti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Telekom Yusuf Kıraç doktor hacettepe universitesitıp fakültesi mesleki deformasyon doktor nöbetikanser hücresi ceviz kabuğu Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi onkod Dr. Yavuz Selim ÇınarSağlık turizmi Tevfik Yazan dr. mehmet kanpolatTürk Neonatoloji Derneği Prof. Dr. Esin Koçdisleksi Doç. Dr. Canan Tanıdırulusal hematoloji kongresi Prof. Dr. Güner Hayri ÖzsanDoktorclub Awardstıbbi cihaz SEİS Levent Mete ÖzgürbüzSağlık uzmanlığı Sağlık Bakanlığıprof. dr. temel yilmaz diyabetUlusal Radyoloji Kongresi ondokuz mayis universitesi Prof. Dr. Oğuz DicleSAğlık Bakanlığı MEBinsan ömrü genetik faktör California Üniversitesi retina hucresi nakliimplantantibiyotik oecdSGK kirklareliTatvan Devlet Hastanesi Cem Kutlu beyin ve sinir cerrahisisağlık yasa teklifi sağlıkta düzenleme sağlıkta şiddet
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.