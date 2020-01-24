Olası bir Corona virüsü vakasında hangi hastaneye gidilecek? Sağlık Bakanı açıkladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse ilişkin, "İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, koronavirüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişinin 3 kişiye kadar bulaştırıcılığı söz konusu iken burada 1,4 - 2 gibi bir oranı biliyoruz. Daha düşük oranda. Biz yine de tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz." dedi.

Koronavirüs için olası vaka durumunda İstanbul'da yönlendirilecek hastanelerin hangileri olduğu sorusuna Koca, bu hastanelerden birinin Çin'den gelen yolcunun da tedavi edildiği Süreyyapaşa Devlet Hastanesi olduğunu söyledi.

Hastalığa yönelik testin Türkiye'de de yapıldığını belirten Koca, şüpheli vaka görüldüğünde pozitif gibi düşünülerek önlem alındığının altını çizdi.

"Diğer vakalarda benzeri bir durum yok"

Çarşamba gecesi Çin'den gelen yolcu ile aynı kafiledeki diğer yolcularda bulaşıcı hastalık, ateş veya benzeri bir durum olmadığının tespit edildiğini dile getiren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Çok endişe etmemiz gerekmiyor. Ayrıca bugün Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, ben de demin ifade ettim. İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, koronavirüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişinin 3 kişiye kadar bulaştırıcılığı söz konusu iken burada 1,4 - 2 gibi bir oranı biliyoruz. Daha düşük oranda. Biz yine de tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara da Dünya Sağlık Örgütü önermemesine rağmen termal kamerayı çarşamba gününden itibaren kullanmaya başladık."

Bulaştırıcılığın ateşten sonra söz konusu olduğunu vurgulayan Koca, "Daha çok 38 ve üzeri ateş durumunu tespit etmiş oluyoruz. O vakaları daha yakın takibe alıp, muayenelerini yaparak, gözlem altına alarak şüphelendiğimiz bir durum olursa karantina odamız ve devamında da özel ambulanslarımız ve demin de bahsettiğim şekli ile 5 tane tespit edilen hastanedeki izolasyon odalarına takipleri yapılmak üzere bir hazırlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Çinli turistin numunesi

Alınan numuneler üzerindeki incelemelerin 3 - 4 gün içinde sonuçlanacağını ifade eden Koca, yakın temas içinde olan hastane ve 112 personeli ile tur operatörü ve tercüman üzerinde de önlem amaçlı tetkiklerin yapıldığını kaydetti.

Bakan Koca, hastanede 112 personeli, tercüman, şoför ve operatör dahil olmak üzere 15- 20 kişiyi yakın takibe aldıklarını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesindeki iddialara cevap

Bakan Koca, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören 20'ye yakın hastanın yapılan iğneden sonra görme kabiliyetini kaybettiği iddiasına da değindi.

Sorunu bir üniversite hastanesinde "endoftalmi" denilen göz iltihabı sonrasında "vitrektomi" ameliyatı yapılan hasta grubunun yaşadığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bu hastalara aynı ortamda aynı kişilere aynı ilacın uygulandığı halde herhangi bir sorun yaşamadığını biliyoruz. Sadece ilgili üniversite hastanesinde değil, Türkiye'nin birçok merkezinde bu uygulamaya devam ediliyor. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu anlamda ilk defa yaşandı. Bununla ilgili bilimsel bir heyet oluşturduk. Bu bilimsel heyet incelemelere başladı. Önümüzdeki günlerde de sonuçları sizlerle paylaşmış oluruz."

Koca, bu ilacın Türkiye'nin bütün merkezlerinde uygulandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Aynı merkezde de aynı hastalara uygulanan bir ilaç. Niye bugüne kadar olmadı da bugün oldu? Dolayısıyla ilaçla ilgili değil, daha çok bizim incelemelerimiz sonrası daha net söyleyebileceğimiz; bu uygulama döneminde neler yaşandığı... Bununla ilgili detaylı araştırmalar sonrası açıklamayı yapmış olacağız. Ben erkenden şimdi bir şey söylemeyeyim. Halen bu ilaç bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun yaşanmazken ilk defa toplu olarak yaşanıyor."

Bu hastalarda görme sorunu olduğuna işaret eden Koca, gün geçtikçe durumda bir düzelme beklediklerini anlattı.

Koca, her hastanın durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastadan hastaya enfeksiyonun tipine, hastanın altta yatan sebebi de burada etkili... Bugüne kadar görme oranının ne oranda olduğu, bunların hepsi değişiklik gösterebiliyor. Bunu bilim kurulumuz inceliyor. Açıklamış oluruz. Bu anlamda tedirgin olmayalım. Sorunun üzerine de gitmek gerektiğini, inceleme sonrasında ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda da kararlı davranacağımızdan emin olabilirsiniz."