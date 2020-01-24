Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Olası bir Corona virüsü vakasında hangi hastaneye gidilecek? Sağlık Bakanı açıkladı
Bakan Koca: İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, corona virüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz
Olası bir Corona virüsü vakasında hangi hastaneye gidilecek? Sağlık Bakanı açıkladı
24 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse ilişkin, "İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, koronavirüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişinin 3 kişiye kadar bulaştırıcılığı söz konusu iken burada 1,4 - 2 gibi bir oranı biliyoruz. Daha düşük oranda. Biz yine de tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz." dedi.

Koronavirüs için olası vaka durumunda İstanbul'da yönlendirilecek hastanelerin hangileri olduğu sorusuna Koca, bu hastanelerden birinin Çin'den gelen yolcunun da tedavi edildiği Süreyyapaşa Devlet Hastanesi olduğunu söyledi.

Hastalığa yönelik testin Türkiye'de de yapıldığını belirten Koca, şüpheli vaka görüldüğünde pozitif gibi düşünülerek önlem alındığının altını çizdi. 

"Diğer vakalarda benzeri bir durum yok"

Çarşamba gecesi Çin'den gelen yolcu ile aynı kafiledeki diğer yolcularda bulaşıcı hastalık, ateş veya benzeri bir durum olmadığının tespit edildiğini dile getiren Bakan Koca, şunları söyledi:

"Çok endişe etmemiz gerekmiyor. Ayrıca bugün Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, ben de demin ifade ettim. İnfluenzaya göre, yani bildiğimiz gribe göre, koronavirüsün bulaştırıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz. Gripte bir kişinin 3 kişiye kadar bulaştırıcılığı söz konusu iken burada 1,4 - 2 gibi bir oranı biliyoruz. Daha düşük oranda. Biz yine de tedbirlerimizi alma noktasında hassas davranıyoruz. Çin'den gelen bütün yolculara da Dünya Sağlık Örgütü önermemesine rağmen termal kamerayı çarşamba gününden itibaren kullanmaya başladık."

Bulaştırıcılığın ateşten sonra söz konusu olduğunu vurgulayan Koca, "Daha çok 38 ve üzeri ateş durumunu tespit etmiş oluyoruz. O vakaları daha yakın takibe alıp, muayenelerini yaparak, gözlem altına alarak şüphelendiğimiz bir durum olursa karantina odamız ve devamında da özel ambulanslarımız ve demin de bahsettiğim şekli ile 5 tane tespit edilen hastanedeki izolasyon odalarına takipleri yapılmak üzere bir hazırlık yaptık." ifadelerini kullandı.

Çinli turistin numunesi

Alınan numuneler üzerindeki incelemelerin 3 - 4 gün içinde sonuçlanacağını ifade eden Koca, yakın temas içinde olan hastane ve 112 personeli ile tur operatörü ve tercüman üzerinde de önlem amaçlı tetkiklerin yapıldığını kaydetti. 

Bakan Koca, hastanede 112 personeli, tercüman, şoför ve operatör dahil olmak üzere 15- 20 kişiyi yakın takibe aldıklarını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesindeki iddialara cevap

Bakan Koca, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören 20'ye yakın hastanın yapılan iğneden sonra görme kabiliyetini kaybettiği iddiasına da değindi.

Kör eden iğne için bakanlık komisyon kurdu

Sorunu bir üniversite hastanesinde "endoftalmi" denilen göz iltihabı sonrasında "vitrektomi" ameliyatı yapılan hasta grubunun yaşadığını belirten Koca, şunları söyledi:

"Bugüne kadar bu hastalara aynı ortamda aynı kişilere aynı ilacın uygulandığı halde herhangi bir sorun yaşamadığını biliyoruz. Sadece ilgili üniversite hastanesinde değil, Türkiye'nin birçok merkezinde bu uygulamaya devam ediliyor. Bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Bu anlamda ilk defa yaşandı. Bununla ilgili bilimsel bir heyet oluşturduk. Bu bilimsel heyet incelemelere başladı. Önümüzdeki günlerde de sonuçları sizlerle paylaşmış oluruz."

Koca, bu ilacın Türkiye'nin bütün merkezlerinde uygulandığının altını çizerek, şöyle devam etti: 

"Aynı merkezde de aynı hastalara uygulanan bir ilaç. Niye bugüne kadar olmadı da bugün oldu? Dolayısıyla ilaçla ilgili değil, daha çok bizim incelemelerimiz sonrası daha net söyleyebileceğimiz; bu uygulama döneminde neler yaşandığı... Bununla ilgili detaylı araştırmalar sonrası açıklamayı yapmış olacağız. Ben erkenden şimdi bir şey söylemeyeyim. Halen bu ilaç bütün Türkiye'de uygulanıyor. Bugüne kadar bir sorun yaşanmazken ilk defa toplu olarak yaşanıyor." 

Bu hastalarda görme sorunu olduğuna işaret eden Koca, gün geçtikçe durumda bir düzelme beklediklerini anlattı. 

Koca, her hastanın durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hastadan hastaya enfeksiyonun tipine, hastanın altta yatan sebebi de burada etkili... Bugüne kadar görme oranının ne oranda olduğu, bunların hepsi değişiklik gösterebiliyor. Bunu bilim kurulumuz inceliyor. Açıklamış oluruz. Bu anlamda tedirgin olmayalım. Sorunun üzerine de gitmek gerektiğini, inceleme sonrasında ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusunda da kararlı davranacağımızdan emin olabilirsiniz." 

Anahtar Kelimeler:

corona virus fahrettin koca sureyyapasa devlethastanesi endoftalmi vitrektomi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.