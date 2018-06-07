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Öldü sanılıp mezarlığa götürülen bebeği '112' kurtardı
- Gaziantep'te 6 aylık doğan ve Suriyeli ailesinin öldüğünü düşünerek defnedilmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin ölüm raporu vermek için gelen 112 Acil Servis ekibince yaşadığı belirlendi
Öldü sanılıp mezarlığa götürülen bebeği '112' kurtardı

FOTO:ARŞİV

07 Haziran 2018 -
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Gaziantep’te 112 Acil Servis ekibi, 6 aylık doğan ve Suriyeli ailesinin öldüğünü düşünerek defnetmek üzere mezarlığa götürdüğü bebeğin hayatını kurtardı. Ölüm raporu vermek üzere mezarlığa gelen ekipte yer alan sağlık görevlisinin yaşadığını fark etmesi üzerine hastanede tedavi altına alınan bebek hayata tutunmaya çalışıyor.

Düztepe Mahallesi'nde yaşayan 6 aylık hamile Suriyeli Hila Alali, gece evinde erken doğum yaptı.

Suriyeli aile, erken doğduğu için öldüğünü düşündükleri bebeği, sabah olmasını bekledikten sonra defnetmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürdü.

Mezarlık çalışanları evde doğan bebeğe ölüm raporu alınması için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Mezarlığa gelen Yeşilvadi 29 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna bağlı 112 Acil Servis ekibinde görevli paramedik Asena Mutlu, bebeği kucağına aldığında yaşadığını fark etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı.

Paramedik Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hijyenik olmayan bir ortamda dünyaya gelen bebeğe, 6 saat boyunca evde tıbbi bir müdahale yapılmadığını söyledi.

Yaşadıklarını mucize olarak tanımlayan Mutlu, duygularını şöyle dile getirdi:

“Elime aldığımda bebeğin yaşadığını fark ettim. Hemen ambulansa aldık. Bebeğin vücudu buz gibiydi. Hemen ısıttım ve oksijen verdim. Erken doğan ve 6 saat bekletildikten sonra öldü diye mezarlığa getirilen bir bebeğin yaşadığını gördük. İlk başta içimiz burkuldu. Sonra hemen çocuğu alıp en yakın hastaneye götürdük. Doktorlar bebeğin yoğun bakıma alındığını söyledi. Büyük bir mutluluk yaşadık. Meslek hayatımın en mucizevi ve güzel olayına şahit oldum. Ölüm ile yaşam arasındaki ince çizginin ne kadar önemli olduğunu gördük."

- "Mucize bebek"

Acil tıp teknisyeni Talha Orhan ise mesleğinin en mutlu anlarından birini yaşadığını ifade etti.

Bebeğe “mucize” ismini verdiklerini aktaran Orhan, şunları kaydetti:

“Bu tür erken doğan bebeklerin yaşama şansı düşük oluyor genellikle. Hastane ortamında özel bakımlarla yaşamaları sağlanıyor. Bizim vakada da bebek zaten evde doğmuş, üstelik 6 saat bir köşede bekletilmiş. Yaşaması mucizeydi. Meslek hayatımda her türlü olay gördüm ama ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Bu nedenle 'mucize bebek' olarak adlandırdık."

Kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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gaziantep 112 acil servis

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