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Öldürülen hemşire defnedildi: 'Kızımı öldürdüler, kızım artık yok'
Antalya'da eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürülen 26 yaşındaki hemşire Simge Yıldız'ın cenazesi defnedildi.
Öldürülen hemşire defnedildi: 'Kızımı öldürdüler, kızım artık yok'
19 Aralık 2018 - AA
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Yıldız'ın cenazesi, yakınları tarafından adli tıp morgundan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına Yıldız'ın babası Mahmut Yıldız ve yakınları katıldı.

Namazın ardından anne Gülsüm Yıldız, "Kızımı öldürdüler, kızım artık yok." diyerek ağladı. Anne Yıldız'ı genç kızın hemşire arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. 

 Yıldız'ın cenazesi Döşemealtı ilçesi Nebiler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Yıldız'ın nişanlısı Nuri Karaata'dan bir yıl önce ayrıldığı, Karaata'nın genç kızı tehdit ettiği öne sürüldü. 

Nuri Karaata (35), kiraladığı otomobille dün, eski nişanlısı Simge Yıldız'ı konuşmak için evinden almış, Şehitler Parkı'nda otomobilinden inerek genç kızı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti. 

Anahtar Kelimeler:

antalya hemsire cinayet

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