SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öldürülen tıp öğrencisi defnedildi: 'Bu canilere en büyük cezalar gelsin'
Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde öldürülen iki üniversite öğrencisinden Buket Yıldız'ın cenazesi, memleketi Hatay'da defnedildi
Öldürülen tıp öğrencisi defnedildi: 'Bu canilere en büyük cezalar gelsin'
11 Ocak 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınan tıp fakültesi öğrencisi Yıldız'ın cenazesi, Kurtdere Mahallesi'ndeki dedesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Samandağ Asri Mezarlığı'na getirilen Yıldız'ın gelinlik sarılan tabutu, kadınların omzunda musalla taşına konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi toprağa verildi. Bazı kadınlar, kadın cinayetlerine tepki göstererek slogan attı.

Cenazeye, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İnşallah bunlar son olur"

Taziyeleri kabul eden baba Levent Yıldız, mezarlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, acılı bir baba olduğunu söyledi.

Kadın cinayetlerine dikkati çeken Yıldız, "Eskiden de vardı ama bu kadar üzerine düşülmüyordu. 'Kadınların ayaklarının altında cennet' dediğimiz halde nedense o cenneti almaya çalışıyoruz. İnşallah bunlar son olur, olaylar azalır, yok olur. Bu canilere de en büyük cezalar gelir." ifadesini kullandı.

Yıldız, adli tıptan gelecek raporlarla zanlının ne kadar cani olduğunun daha iyi öğrenileceğini kaydetti.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22) 3 Ocak'ta yaşadıkları evde öldürülmüş halde bulunmuştu. İki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli Hüsnü Can Ç'nin 2 Ocak'ta İstanbul'a döndüğü belirlenmiş, şüpheli Kurtköy Mezarlığı'nda saklandığı yerde yakalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ukrayna buket yildiz samandag devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.01.2019 15:22:40
Sloganım aynı :
MEVLANAYI DİNLEYİN , İDAMA EVET DEYİN.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Psikiyatri Derneği Şahut Duransaç ekimi Sühan Ayhan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahiçift dilli bebek Yalova Caner Torunlar Sinem Gündüz döner sermaye sağlık çalışanıDiyabet şeker hastalığı Endokrinoloji Kolon ve Rektum Kanseri Özge Cumaoğulları EkerUkrayna Buket Yıldız Samandağ Devlet Hastanesiilaç sektörü ilaç endüstrisi KOAH Türk Eczacıları Birliği Sağlık Bakanlığımevsimsel grip Esin Şenol domuz giribiakılcı ilaç PTT İl sağlık şehir hastanesi İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsübitkisel hayat doğum Arizona DNA testiSAĞLIK Bakanlığı içme suyu kaynak suyuEczane eczacı Kayhan Örnekol112 acil Ambulans acil hizmetlerSağlık Bakanlığı Muhammet Güvenrahim ağzı kanseriHacettepe Üniversitesi Şuayip Birinci Uluslararası Sağlıkta Türkiye sağlık yöneticileri sağlık okuryazarlığıCalifornia Üniversitesi Nitash Balsara Steve Rannard Loughborough Üniversitesi obezite vücut kitle endeksi beyin Mark Hamer
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.