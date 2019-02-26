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Ölen hastanın yakınları doktorlara saldırmak istedi: Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor
Sivas'ta ameliyat sırasında hayatını kaybeden hastanın yakınları, hastane binasının camını kırdı. Taşkınlığı polis ekipleri önledi.
Ölen hastanın yakınları doktorlara saldırmak istedi: Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor
26 Şubat 2019 - AA
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Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek ameliyatı edilen Turan Aydemir (46), operasyon sırasında hayatını kaybetti.

Doktorların Aydemir'in ölüm haberini vermesi üzerine yakınları doktorlara saldırmak istedi. Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırı önlenirken, Aydemir'in yakınları taşkınlığını hastanenin acil servisi girişinde sürdürdü.

Hastane binasındaki bir sendikaya ait odanın camını kıran Aydemir'in yakınları, olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerince uzaklaştırıldı. 

Polis ekipleri hastane önünde bekleyişi sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:

cumhuriyet universitesi

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People
42
1) Bedrettin alyamaç (iç.hast uzm)
26.02.2019 13:59:48
ülkemizde maalesef doktorluk bitti....başka mesleğe lütfen benim gibi çayhane açın
People
17
2) mert (uzman)
26.02.2019 13:58:03
Daha önce 3 kez taş operasyonu olmuş.en son böbrek fonksiyonlarını kaybetmiş.Tersiyer vaka. laparaskopik nefrektomi yapılırken aort kesilmiş ve müdahaleye rağmen hasta eks. ben böyle duydum.
People
58
3) A (İ)
26.02.2019 13:21:52
Aydın sinal, önce saldırıya uğrayan meslektaşına bir geçmiş olsun demen gerekmez mi? Hemen savcı hakim gibi sorgulamışsın. 46 yaşında niye ölmüş? Yav sen nasıl doktorsun ? 1 yaşından 100 yaşına kadar her yaşta hasta masada kalabilir, bu nasıl bir mantık. 46 yaşında ama belki ileri kalp hastası, belki günde 3 paket sigara içiyor. Ameliyat belki riskli idi ama operasyon şart olduğu için belki riski göze aldılar. Yazıklar olsun sana
People
44
4) op.dr (surgeon)
26.02.2019 12:27:13
ismi aydın olan kisiye soruyorum; almanya da 46 yaşında ameliyat sırasında ölen kimse olmadi mi? bu nasıl bir anlayış..anestezi komplikasyonu olabilir cerrahi komplikasyon olabilir..kaç yıllık hakimsin güya ..
People
8
5) aydin sinal (hekim)
26.02.2019 11:33:44
46 yasindaki bir hasta -haberde belirtildigi sekilde -böbrek ameliyati esnasinda nicin ölür? 40 yillik anestesist olmam aklima pek cok sorular getiriyor ama sonuca erisemiyorum,bilen varsa lütfen yazsin.
People
50
6) uzman (uzmandoktor)
26.02.2019 11:24:19
Herşeyden önce Allah rahmet eylesin. Doktorun bir kusuru olduğunu düşünüyorsan seni tutan yok, gidersin şikayetçi olursun gereken yapılır.
Ölüm haberini duyunca devletin malına zarar vermek, sağlık çalışanlarına saldırmaya teşebbüs etmek vb. Ya bunların hukuki karşılığı var. Ey polis ey savcılar , bu durumda yapılması gereken onları sadece oralardan uzaklaştırmakmıdır ? Siz hak hukuk nedir bilmiyormusunuz? Yoksa aptala mı yatıyorsunuz ? Bu magandalar iş çıkışında sağlık çalışanlarına zarar verirse ne yapacaksınız ? Lütfen görevinizi yerine getirin. Aksi takdirde bu sağlık çalışanların başına geleceklerden sorumlu olursunuz en az o magandalar kadar. TTB, sağlık sen, nerdesiniz ? Bırakın şu seçim işlerini de asıl işinize bakın.
People
59
7) Osman D (Doktor)
26.02.2019 11:22:26
Geçen gün adliyeye gittim. İli tane arama cihazından, beş tane polisin önünden geçtim. Hastaneler ise mahaşallah yol geçen hanı. Esrarkeşi, hırsızı, tutuklusu, psikopatı, özetle her çeşidi burada. Maalesef, sağlık personelinin ise hayatının bir mübaşirinkinin yarısı kadar değeri yok. Bugün bir savcıya veya kaymakama yumruk atsanız, hemen tutuklanır ve en az beş yılla yargılanırsınız. Sağlık memuru ise onların yanında boks antremanı çuvalı gibi. Vur, vurabildiğin kadar. En fazla iki saat gözaltı, yargılama, sonra da ceza tecili ya da 200 tl para cezasına çevirme. Düşündürücü belki. Ancak, emniyetçilerin, adliyecilerin ve mükliyelilerin yanında kendimi ikinci sınıf devlet memuru gibi hissediyorum.
People
60
8) sağlıkta (şiddet)
26.02.2019 11:03:20
Bu zihniyeti bitirmek ama harbiden bitirmek şart oldu.Hangi zihniyet mi ? Canı sıkıldı mı, tepesi attı mı , hastane , acil, yoğun bakım basmak, sağlıkçı dövmek , öldürmek... Ne bu yaaa ? Eee ondan sonra gençler belli branşları neden seçmiyor ? Gençlere öğütle, tavsiyeyle bu işler düzelmez.
Maganda,psikopat, sosyopat adaletin, kanunun demir pençesini hissedecek. Taaa iliklerine kadar. İstendiğinde yapılır, başka çare yok...
People
48
9) ömer hayyam (op.dr)
26.02.2019 10:03:11
rahmetli hastaneye niye gelmiş, böbreğini doktorlarmı bozmuş...25 kuruşa poşet sorunu çözülüyorsa , bu holiganlaşan magandalıkların çözülmemesi göz yummaktır....iyi herkes kendi adaletini dağıtsın, o zaman elmi yaman beymi yaman herkes anlar....
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