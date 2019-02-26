Ölen hastanın yakınları doktorlara saldırmak istedi: Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde böbrek ameliyatı edilen Turan Aydemir (46), operasyon sırasında hayatını kaybetti.
Doktorların Aydemir'in ölüm haberini vermesi üzerine yakınları doktorlara saldırmak istedi. Polis ekipleri ve hastanenin güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saldırı önlenirken, Aydemir'in yakınları taşkınlığını hastanenin acil servisi girişinde sürdürdü.
Hastane binasındaki bir sendikaya ait odanın camını kıran Aydemir'in yakınları, olay yerine sevk edilen takviye polis ekiplerince uzaklaştırıldı.
Polis ekipleri hastane önünde bekleyişi sürdürüyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA