Ölen hastanın yakınları hastaneyi bastı... Bir doktoru darbetti

Antalya'da otomobille çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evlilik hazırlığındaki gencin cenazesinin alındığı sırada gözyaşları sel oldu aktı. Aile ise kazadan sonra 3 hastane gezdirilen çocuklarının ölümünde sağlık kuruluşlarının ihmali olduğunu ileri sürdü.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Hastanesinden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Noyan Dirlik hasta yakınlarının hastanede taşkınlık çıkardığını ve bir personeli darbettiğini şu ifadelerle anlattı:

"Bugün (15 Haziran) Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yakınlarını kaybeden aşiret yoğun bakıma giremeyince ameliyathaneye girdi etrafa zarar verdiler yıkıp döktüler ameliyathane personeli arkadaşlarımız kaçıp saklandı. Ben ameliyathaneye olaydan hemen sonra geldim geldiğim zaman polisler vardı saldırganları uzaklaştırmışlar personeller zamanında kaçabilmiş, hiçbiri yaralanmadı ama hepsi çok korkmuş ameliyathane kapısına ve içerideki malzemelere zarar vermişler. yoğun bakım ve ameliyathane yan yana asıl amaçları yoğun bakıma girmek yoğun bakım kapısını geçememişler oraya giremeyince ameliyathaneye saldırdılar. "

Dr. Noyan Dirlik twitter'da yaptığı açıklamasına ek olarak darp olayını sonradan öğrendiğini şu sözlerle ifade etti:

"Ameliyathaneyi basan kalabalık aynı zamanda ameliyathane içinde personel arkadaşımızı darp etmiş bu olaydan hemen sonra hasta ameliyat ettiğimiz için darp olayını sonradan farkettim arkadaşımız şu an iyi."

Olay

İHA'da yer alan habere göre; kaza, geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki pazar yeri yakında meydana geldi. Pazarcı esnafı olan 23 yaşındaki Necmettin Ürün 07 MHK 94 plakalı motosikleti ile iddiaya göre kontrolsüz kavşakta Y.Y., yönetimindeki 07 S 9586 plakalı otomobille çarpıştı. Başında kask olmasına rağmen kazada ağır yaralanan Ürün, Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan Necmettin Ürün, ertesi gün Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Ürün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Necmettin Ürün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Gencin ölümü üzerine ailenin tüm yakınları AÜ Hastanesi'ne geldi.

Ailenin hastane içi ve bahçesinde tepkileri nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ürün'ün cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Baba Nurettin Ürün, cenaze teslim işlemlerinin uzun sürmesine tepki gösterdi. Anne Perihan Ürün ise engelli oğlu Harun Ürün'e sarılarak gözyaşları döktü.