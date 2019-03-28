Ölen hemşire için fakülte hocasının notu:'Sana kalben el sallıyor ve alkış tutuyoruz'

Alınan bilgiye göre, 3 gün önce evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kuşum'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kuşum'un beyin ölümü gerçekleşti.

Kuşum'un ailesi, çocuklarının böbreklerinin yanı sıra, karaciğer, kalp, ince bağırsak ve kornealarını bağışlama kararı aldı. Genç öğrenciden alınan organlar, umut bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Hemşirelik Fakültesi son sınıf öğrencisi Kuşum için yarın okulunda tören düzenleneceği öğrenildi.

Öte yandan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf intörn öğrencimiz Kemal Kuşum'u rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Kemal Kuşum'un öğretmeni Prof. Dr. Ayşegül Bilge'nin sosyal medya hesabında paylaştığı duygulu notu: "Sevgili Öğrencim, Meslektaşım Kemal Kuşum,

Bugün gözünü yumduğun ana kadar bizleri de yaşamında tercih ettiğin için sana teşekkür ederim. Belki bu dünyadan göçmüş, yer değiştirmiş olabilirsin, bil ki geride biraktıkların olarak sana kalben el sallıyor ve alkış tutuyoruz. Çünkü sen güzel insan olarak bunu hak ediyorsun. Nurlar içinde yat, mekânın cennet olsun. Seni hep hatırlayacağız..."