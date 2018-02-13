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Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı! 47 kişi karantinada
Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı
Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı! 47 kişi karantinada
13 Şubat 2018 - AA
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Yonhap ajansının haberine göre, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, 17 kişinin daha virüsten etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, virüsün Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kişiye bulaştığını doğruladı.

47 KİŞİ KARANTİNADA

AA'nın haberine göre, virüsün görüldüğü 194 kişiden 147'sinin iyileştiğini ve karantinadan çıkarıldığını bildiren yetkililer, 47 kişinin ise karantinada tutulduğunu ifade etti.

Yetkililer, virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığını belirtti.

Olimpiyatlar öncesinde virüsü taşıdığı endişesi bulunan bin 200 güvenlik görevlisi görevden alınırken, güvenliğin sağlanmasına Güney Kore Ordusunun destek verdiği kaydedildi.


Oyunların düzenlendiği her yere, kişilere ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi uyarısında bulunan işaretler yerleştirildi.

Şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor.

Anahtar Kelimeler:

norovirus karantina guney kore

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