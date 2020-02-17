Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Olimpiyatları da etkiler mi? Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı
Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1 Mart'ta düzenlenecek Tokyo Maratonu, bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerin katılımıyla koşulacak
Olimpiyatları da etkiler mi? Tokyo Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle genel katılıma kapatıldı
17 Şubat 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA -Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, organizatörler, 38 bin kişinin kaydolduğu maratonun bu yıl genel katılıma kapatıldığını açıkladı.

Alanında dünyanın en büyüklerinden Tokyo Maratonu; Boston, Londra, Berlin, Chicago ve New York maratonlarıyla "Marathon Majors" adı verilen 6 yarış arasında yer alıyor.

Tokyo Maratonu'na katılımın bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerle sınırlanması, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerindeki Tokyo Olimpiyatları'nın akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşihiro Mori, geçen hafta yaptığı açıklamada, etkinliğin iptal edilmesinin düşünülmediğini belirtmişti.

İmparator Naruhito'nun doğum günü kutlaması iptal edildi

Öte yandan Japonya İmparatoru Naruhito'nun 23 Şubat'ta İmparatorluk Sarayı'nda yapılması planlanan doğum günü etkinliği de koronavirüs salgınının yayılma tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Naruhito'nun babası İmparator Akihito'nun 2018'deki doğum günü etkinliğinde İmparatorluk Sarayı’nı 82 bin kişi ziyaret etmişti.

İmparator Naruhito, tahtı babasından Mayıs 2019'da teslim almıştı. 126. Japon İmparatoru olan Naruhito, 22 Ekim'de düzenlenen geleneksel törenle "Kasımpatı" adı verilen Japon İmparatorluk tahtına çıkmıştı.

Japonya'da koronavirüsten ilk ölüm 

Japonya, 419 vakayla Çin'in ardından en fazla virüs tespit edilen ülke olurken, Tokyo yakınlarındaki Kanagawa bölgesinde bir hastanede şubat ayı başından bu yana tedavi gören 80'li yaşlarındaki bir kadın hasta, koronavirüsün yol açtığı zatürre nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki koronavirüsten ilk ölüm olmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 1771'i Çin'de, biri Tayvan'da, biri Filipinler, biri Fransa ve biri de Japonya'da olmak üzere 1775 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 71 bini aştı.

Anahtar Kelimeler:

tokyo maratonu koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.