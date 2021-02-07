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Ölüm nedenine koronavirüs yayılmasını istemediler: 20 kişilik grup hastane bastı!
GAZİANTEP'te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'koronavirüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırdı. 1'i hemşire 3 sağlık personelinin hafif yaralandığı saldırı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Ölüm nedenine koronavirüs yayılmasını istemediler: 20 kişilik grup hastane bastı!
07 Şubat 2021 23:11 -
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GAZİANTEP-Olay, öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Ali K.(71), koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından özel hastanede tedaviye alındı. 15 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet Ali K., bugün öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları, Mehmet Ali K.'nın ölüm nedeninin hastane kayıtlarına 'koronavirüs' olarak yansıyacağını öğrendi. Bunun üzerine ölen kişinin yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlilerine ölüm nedenine 'koronavirüs' yazılmasını istemediklerini söyleyen Mehmet Ali K.'nın yakınları, bunun mümkün olmadığının söylenmesiyle taşkınlık çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup, tartıştıkları ve kendilerine uyarılarda bulunan sağlık görevlilerine saldırdı. Saldırıda 1'i hemşire 3 hastane görevlisi hafif yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda; hasta yakınlarının hastane çalışanlarına saldırıp vurması ve kargaşa anı ile bir kadının demir korkulukla bilgisayar ekranına vurması dikkat çekiyor.
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus gaziantep

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