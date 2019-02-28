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Ölüm tehditleri ve düşük maaş yüzünden Iraklı 20 bin doktor ülkeyi terk etti
Irak'ta ölüm tehditleri ve düşük maaş gibi sebeplerle 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği açıklandı
Ölüm tehditleri ve düşük maaş yüzünden Iraklı 20 bin doktor ülkeyi terk etti
28 Şubat 2019 - AA
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Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, başkent Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Son yıllarda ölüm tehditleri başta olmak üzere maaş düşüklüğü ve diğer şiddet meselelerinden dolayı yaklaşık 20 bin doktor ülkeyi terk etti." dedi.

Bedir, bazı aşiret mensupları tarafından yapılan saldırı ve tacizlerin de doktorların Irak'tan ayrılıp başka ülkelerde yeni bir hayata başlamalarında etken olduğunu söyledi. 

Iraklı doktorların yurt dışına göç etmesinden dolayı sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşandığını vurgulayan Bedir, "Halihazırda yurt dışında ikamet eden Iraklı uzman doktorları, ülkemizde hizmet vermeleri için ikna etme çabası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bedir, Irak'taki mevcut doktor sayısına ilişkin bilgi vermedi.

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irak saglik bakanligi seyf bedir saglikta siddet

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