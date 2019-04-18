SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ölüm yıl dönümünde Dr. Ersin Arslan anıldı: '17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesini istiyoruz'
Edirne Tabip Odası üyeleri, hasta yakını tarafından görevi başında öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün 7. yıl dönümü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu
Ölüm yıl dönümünde Dr. Ersin Arslan anıldı: '17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesini istiyoruz'
18 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen grup, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, sağlıkta şiddet yasası çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin kınadığını belirten Akbal, "Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi bir an olsun bile gündeminden düşürmeyecek ve başarı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır. 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesini talep ediyoruz. Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı'nı Türk Tabipler Birliği ile ortak hareket etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:

edirne tabip odasi ersin arslan trakya universitesi memet akbal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
psikiyatri Abdi İbrahim Otsuka Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu beyin göçü Bingür Sönmez dna hacettepe üniversitesi Yılmaz Selim Erdal Pulmoner hipertansiyon Şaziye Çetinkaya geleneksel tıp DÜBİT Halil İbrahim Uğraş obezite böbrek kanseri yemek borusu kanseri meme kanseri 86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ruhsatsız muayenehane operasyon kaçakçılık komplikasyon malpraktis enfeksiyon FETÖ gözaltı hemşire Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi alzheimer beyin ölümü Nenad Sestan kalp ve damar cerrahisi Uluslararası Charing Cross Sempozyumu Raşit Dinç Sağlık Bakanlığı Geleneksel tıp fahrettin koca rektör ataması cumhurbaşkanı allerji Ahmet Akçay Çocuk İmmünoloji hemofili Tayfur Toptaş Edirne Tabip Odası ersin arslan Trakya Üniversitesi Memet Akbal
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.