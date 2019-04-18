Ölüm yıl dönümünde Dr. Ersin Arslan anıldı: '17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesini istiyoruz'

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen grup, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Memet Akbal, sağlıkta şiddet yasası çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin kınadığını belirten Akbal, "Türk Tabipleri Birliği Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümünde tüm hekimlerin can güvenliğini sağlamak için sürdürdüğü mücadeleyi bir an olsun bile gündeminden düşürmeyecek ve başarı yakalayana kadar mücadelesinden geri adım atmayacaktır. 17 Nisan’ın Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak kabul edilmesinin ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa talebimizin yaşama geçirilmesini talep ediyoruz. Şiddete karşı Sağlık Bakanlığı'nı Türk Tabipler Birliği ile ortak hareket etmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

