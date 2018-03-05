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'Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi'
Veliyeva: "Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi"
'Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi'
05 Mart 2018 - AA
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Ülkesinde doktorların kalp ameliyatını riskli gördüğü ve 2 ay ömür verdiği 50 yaşındaki Azerbaycanlı Resmiye Veliyeva, Türkiye'de başarılı baypas ameliyatı geçirerek, sağlığına kavuştu.

Ülkesinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle doktorları tarafından ameliyatı riskli bulunan ve kısa ömrü kaldığı belirtilen Veliyeva, ailesi ile yurt dışında tedavi imkanları araştırmaya başladı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "kalp damar cerrahi" alanında yapılan çalışmaları öğrenen Veliyeva, hastane ile bağlantıya geçti.

Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oruç Alper Onk ile görüştükten sonra tedavi olmaya karar veren Veliyeva, ameliyat için Erzincan'a geldi. Veliyeva, kalbindeki üç damarına uygulanan baypas ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.

Veliyeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastane ile iletişim kurduklarını söyledi.

Ülkesindeki doktorların ameliyatını riskli gördüğünü ve kendisine 2 ay ömür verdiğini anlatan Veliyeva, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."

Doç. Dr. Oruç Alper Onk da hastanede ilk kez bir yabancı hastaya baypas ameliyatı yaptıklarını aktararak, "Azerbaycanlı Resmiye Hanım 50 yaşında ve şeker hastası. Bakü'de eforla birlikte bir göğüs ağrısı olunca koroner anjiyografi olmuş. Hastamız bizimle iletişime geçerek daha sonra Erzincan'a geldi. Burada başarılı bir baypas ameliyatı gerçekleştirdik. Şu an tedavisi hastanemizde devam etmekte. Kendisini inşallah kısa sürede taburcu edeceğiz." dedi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız da yeni dönemdeki hedefleri arasında yurt dışından gelecek hastalar için sağlık turizmini geliştirmenin yer aldığını vurguladı.

Kuyrukluyıldız, "Bu hastaya sunduğumuz sağlık hizmetinin hastamız tarafından beğenilmesi ve hastanın sağlığının yerine gelmesi bizim için çok sevindirici oldu. Bu hastamız ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte de bize yeni hastaların gelmesine neden olacak." şeklinde konuştu.

Veliyeva'nın kardeşi Selale Ehmedova da "Azerbaycan'da hastamızı böyle bıraksaydık belki de onu kaybedebilirdik. Allah'ın izniyle böylesi kötü bir durumla karşılaşmadık. Önce Allah'a sonra da doktorumuz Alper Bey'e minnettarız." diye konuştu.

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turk doktor tedavi

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