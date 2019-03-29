Omega-3 çocuklarda astım semptomlarını azaltıyor

MEDİMAGAZİN-Johns Hopkins Tıp Merkezi tarafından çocuklarda altı aylık bir izleme süresiyle yapılan araştırmada, diyetle daha fazla omega-3 yağ asidi almanın, astım semptomlarını azalttığı belirlendi. Aynı çalışmada, yüksek miktarda omega-6 yağ asidi almanın ise zıt etkiye sahip olabileceğini ve daha ciddi astım ile ilişkili olabileceğini gösterildi.
Araştırmacılar omega 3 ve omega 6 seviyelerinin, vücuttaki inflamasyonun şeklini değiştirerek, akciğer sağlığı üzerinde etki edeceğine dair kanıtlar olduğuna dikkat çekiyor.
Balıklarda bulunan omega-3’un, inflamasyonu azalttığı, bazı bitkisel yağlarda (mısır, soya fasülyesi, ayçiçek yağı) bulunan omega-6’nın da karışık etkileri olmakla inflamosyonu artırıcı etkisi olduğu kabul ediliyor.
5-12 yaş arası 135 çocuğu içine alan araştırma sonucuna göre çocukların beslenmesiyle ilgili politikaların gözden geçirmesine dikkat çekiliyor
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|03/04-05/04
|2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|03/04-06/04
|13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi
|BEYİN VE...
|İZMİ
|04/04-06/04
|Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|03/04-07/04
|7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu
|ENFEKSİYO...
|ANTA
|04/04-07/04
|9. Nöroimmünoloji Okulu
|İMMÜNOLOJİ
|MUĞL
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA