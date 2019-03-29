Omega-3 çocuklarda astım semptomlarını azaltıyor

MEDİMAGAZİN-Johns Hopkins Tıp Merkezi tarafından çocuklarda altı aylık bir izleme süresiyle yapılan araştırmada, diyetle daha fazla omega-3 yağ asidi almanın, astım semptomlarını azalttığı belirlendi. Aynı çalışmada, yüksek miktarda omega-6 yağ asidi almanın ise zıt etkiye sahip olabileceğini ve daha ciddi astım ile ilişkili olabileceğini gösterildi.

Araştırmacılar omega 3 ve omega 6 seviyelerinin, vücuttaki inflamasyonun şeklini değiştirerek, akciğer sağlığı üzerinde etki edeceğine dair kanıtlar olduğuna dikkat çekiyor.

Balıklarda bulunan omega-3’un, inflamasyonu azalttığı, bazı bitkisel yağlarda (mısır, soya fasülyesi, ayçiçek yağı) bulunan omega-6’nın da karışık etkileri olmakla inflamosyonu artırıcı etkisi olduğu kabul ediliyor.

5-12 yaş arası 135 çocuğu içine alan araştırma sonucuna göre çocukların beslenmesiyle ilgili politikaların gözden geçirmesine dikkat çekiliyor