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Omega-3 çocuklarda astım semptomlarını azaltıyor
Yapılan çalışmada omega-3'ün çocuklarda astım semptomlarını azalttığı görüldü
Omega-3 çocuklarda astım semptomlarını azaltıyor
29 Mart 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Johns Hopkins Tıp Merkezi tarafından çocuklarda altı aylık bir izleme süresiyle yapılan araştırmada, diyetle daha fazla omega-3 yağ asidi almanın, astım semptomlarını azalttığı belirlendi. Aynı çalışmada, yüksek miktarda omega-6 yağ asidi almanın ise  zıt etkiye sahip olabileceğini ve daha ciddi astım ile ilişkili olabileceğini gösterildi.

Araştırmacılar omega 3 ve omega 6 seviyelerinin, vücuttaki inflamasyonun şeklini değiştirerek, akciğer sağlığı üzerinde etki edeceğine dair kanıtlar olduğuna dikkat çekiyor.

Balıklarda bulunan omega-3’un, inflamasyonu azalttığı, bazı bitkisel yağlarda (mısır, soya fasülyesi, ayçiçek yağı) bulunan omega-6’nın da karışık etkileri olmakla inflamosyonu artırıcı etkisi olduğu kabul ediliyor.

5-12 yaş arası 135 çocuğu içine alan araştırma sonucuna göre çocukların beslenmesiyle ilgili politikaların gözden geçirmesine dikkat çekiliyor

Anahtar Kelimeler:

astim omega-3 omega-6

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