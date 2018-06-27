Ömer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Milyonlarca liralık mal varlığı, milyonlarca borç!

Geçen yıl Şubat ayında vefat eden Dr. Ömer Coşkun’dan geriye, milyonlarca liralık mal varlığının yanı sıra yüklü miktarda borç olduğu da ortaya çıktı. Coşkun’un vefatı sonrası, geride kalan şirketleri ve mal varlığı eşi Mine ile iki kızına kaldı. Yurtdışında da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun’dan geriye 60 milyon lirayı aşkın bir borcun da kaldığı belirlendi.

YÜKLÜ BİR BORÇ KALDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre uydu üzerinde yayın yayan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bir çok kez yayın durdurma kararı verdiği kanallar için kesilen cezalar yüklü bir fatura olarak ortada kaldı. Coşkun’un ölümü sonrası, kurduğu televizyon kanallarından 2’si, eşi Mine Coşkun ile kızı Sümeyra Coşkun’un yönetiminde.

ESKİ ORTAĞI, EŞİ İLE DAVALIK

Ödenmesi gereken yüklü borç nedeni ile, eski ortağı, aynı zamanda genel müdürü olarak da görev yapan Mustafa Evgin ile Coşkun’un eşi ve çocuklarının davalık oldukları anlaşıldı. Açılan dava dosyalarına göre, söz konusu borç nedeni ile taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Evgin’in, Coşkun ailesine karşı açtığı bir dizi davada, tapu iptal taleplerinin yanı sıra alacak talepleri de bulunuyor.



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