Omicron için PCR test örneklerinde değişiklik yapmak gerekebilir!

MEDİMAGAZİN-Yeni bir ön baskı araştırmada, Güney Afrika Cape Town Üniversitesi'nden araştırmacılar, Omicron'un dahil olduğu PCR analizlerinde tükürük örneklerinin, nazal sürüntülerle toplananlara kıyasla daha doğru sonuçlar verdiğini gösterdi.

Bulgular, Ağustos ayından Aralık ayı boyunca Groote Schuur'da test edilen 382 hastanın analizinden elde edildi ve pozitif sonuçlara sahip izolatlar üzerinde viral tam genom dizilemesi yapıldı.

Tüm hastalardan RT-PCR analizi için hem tükürük hem de orta konka burun örnekleri alındı. Çalışmadaki pozitiflik için "altın standart", her iki sürüntü ile de SARS-CoV-2 RNA'nın saptanmasıydı.

Delta varyantı için, her bir örnekleme yöntemi için pozitif yüzde uyuşması, tükürük için %71 ve nazal sürüntüler için %100 idi. Ancak, durum Omicronla tersine döndü; tükürük numuneleri ile altın standart arasında %100, ancak nazal sürüntüler için yalnızca %86 oranında uyum görüldü.

"Bu bulgular, enfeksiyon seyri sırasında viral saçılma modelinin, Omicron için tükürükte nazal numunelere göre daha yüksek viral saçılım ile değiştirildiğini ve tükürük bezlerinin tanısal performansının iyileştiğini gösteriyor"

Yazarlar, virüsün keşfedilmesinden bu yana COVID-19 taraması ve teşhisi için standart nazal sürüntüler olduğunu, ancak bunun Omicron'un baskın olduğu bir pandemik ortamda artık uygun olmayabileceği sonucuna vardıklarını belirttiler.

Bununla birlikte, tükürük örneklemesi burundan örnek almaktan daha kolay olsa da, araştırmacılar bunun bir bardağa tükürmek kadar basit olmadığını kaydetti. Groote Schuur'da hastalara toplamda en az 30 saniye boyunca örneklem çubuğunu ağzın içine - her iki yanakları, dilin üstünü ve altını, diş etlerini ve sert damağı - sürmeleri talimatı verildi. Ayrıca önceden en az 30 dakika boyunca yememeleri, içmemeleri, sigara içmemeleri veya herhangi bir şey çiğnememeleri söylendi.