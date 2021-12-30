Omicron sağlık çalışanları arasında yayılıyor: Sağlık sistemleri kilitlenmek üzere

Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kuruluşu olan ve 1 milyon 200 bin çocuk hekimini temsil eden, Avustralya'dan ABD'ye, Çin'den Zimbabwe'ye, dünya üzerindeki 150'ye yakın ülkenin pediatri hekimliği derneklerinin bağlı olduğu Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Avrupa'yı kasıp kavuran Omicron varyantıyla ilgili sağlık çalışanları arasındaki verilere değinerek yaklaşan tehlike konusunda uyardı.

Yeni varyanta bağlı olarak yoğun bakım ve ölümler artmasa da sağlık çalışanları arasında da enfekte olanların sayısı hızla artıyor. ABD ve Avrupa'daki sağlık otoriteleri, karantinaya giren sağlık çalışanı sayılarının onbinleri bulması üzerine mevcut sağlık hizmetlerinin sekteye uğraması endişesiyle karantina sürelerini kısaltarak, karantina bitse bile maske takma zorunluluğu getirdi. Hatta Hollanda tamamen kapanmaya giderek 15 Ocak 2022'ye kadar eğitimde de online sisteme geri döndü.

“Bir ay önce günlük 2 kişi ile başladı şimdi 120 bin"

IPA Dış İlişkiler Direktörü Hasanoğlu, "Omicron varyantını daha çok konuşacağız gibi duruyor. Avrupa'dan bize gelen veriler bunu gösteriyor. Avrupa'daki vaka sayıları oldukça yüksek. Asıl tehlike, vaka sayısı bu şekilde artarken sağlık sistemlerine ciddi yükler getirebileceği. Bu çok önemli ve bu konuda tedbirlerin alınması da çok önemli. İngiltere'de yaklaşık bir ay önce günde 2 kişi ile başlayan Omicron varyantı, bugün günlük 120 binli sayılara ulaşmış durumda ve vaka sayıları milyonun üzerine çıktı. Özellikle sağlık çalışanlarının hastalanması ile bu durumun İngiltere'de ve bazı Avrupa ülkelerinde sıkıntıya yol açabildiğini görüyoruz. Omicron'a bağlı ölümlerde evet bir düşüş var; hastalık ağır geçirilmiyor ama vaka sayıları çok yüksek olduğunda buna bağlı olarak sağlık çalışanları da hızlı bir şekilde hastalanıyor. Bundan 10 gün önce tüm İngiltere'ye baktığımızda 45 kişiden 1'inin Kovid'e yakalandığını görüyorduk; bugün Londra'da hemen hemen her 10 kişiden 1'i Kovid'e yakalanıyor ve vakaların yüzde 60'dan fazlasını da Omicron varyantı oluşturuyor" dedi.

"20 bin sağlık çalışanı karantinada"

İngiltere'de sağlık çalışanları arasında Kovid'e yakalanma oranının da bir hafta içinde yüzde 54 arttığına işaret eden Hasanoğlu, "İngiltere'de 20 bine yakın sağlık çalışanı şu anda Omicron nedeniyle karantinaya girmiş durumda. National Health Service (NHS) şöyle bir adım attı, 10 gün olan karantina süresini 7 güne indirdi. Amerika'da da aynı şekilde CDC, 10 gün olan karantina süresini 5 güne indireceğini söyledi. Ülkeleri asıl telaşlandıran şey, sağlık çalışanlarının hastalanması ile beraber sağlık sistemlerinde meydana gelebilecek bozulmalar. Hollanda bu sıkıntıları yaşamamak için 15 Ocak'a kadar kapanma kararı aldı ve yüzyüze eğitime ara verdi, online eğitime geçti" şeklinde konuştu.

"Geçen yıla dönmek istemiyorsak yılbaşı gecesine dikkat"

Avrupa'daki bu durumun ülkemiz açısından da çok önemli olduğunu anlatan Hasanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Bu örneklerde özelliklerinde dikkat etmemiz gereken bir şey var; yılbaşı… Yılbaşında aile içinde bir araya gelirken bile her zamankinden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Omicron gerçekten çok hızlı bir şekilde yayılan bir özelliğe sahip. Kendi ülkemizde de ilk başta tekli sayılarla açıklanan Omicron vakaları bir anda yüzde 10 gibi bir orana ulaştı. Daha da çıkabileceğini görüyoruz. Vaka sayısı çoğaldığında insanların hastalanma riski de artıyor ve tabii ki sağlık çalışanları için de geçerli bir durum. O nedenle hiçbir şekilde hafife alınmaması gerekiyor. Tam bir salgın psikolojisiyle hareket etmek şart. Geçen seneki zamanlara dönmemek için, bu hastalığın yayılımını kesmemiz, yavaşlatmamız gerekiyor. Bunun için de hepimizin hem aşılarını yaptırması, hem de her zamankinden daha titiz bir şekilde maske ve mesafeye dikkat etmesi gerekiyor."